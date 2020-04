Suspensión de clases, cierre de parques y los testeos, clave para frenar el contagio

Misiones lleva 16 días sin reportar nuevos infectados de coronavirus. Según el último parte epidemiológico, fueron descartados 212 casos y otros 64 fueron desestimados. En tanto, hay 50 personas que están en aislamiento domiciliario preventivo bajo seguimiento por catorce días. “Son personas que ingresaron a Misiones de otras provincias”, sostuvo en diálogo con El Territorio el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

“Esto es el resultado de todas las medidas tomadas por el gobierno provincial”, destacó el funcionario. Las cifras no son producto del azar, sino el resultado de restricciones, incluso antes de lo dispuesto por Nación.

El 12 de marzo el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, decretó por 120 días la emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y ante riesgo de coronavirus. Con ese instrumento legal se avanzó en la suspensión de eventos deportivos y actos públicos, a lo cual le siguieron disposiciones similares en los diferentes municipios.

Un día después, el primer mandatario provincial dispuso la suspensión de clases. Desde el viernes 13 de marzo Misiones fue la segunda provincia en tener las escuelas cerradas (la primera fue Jujuy). Y a los pocos días, puntualmente el 15 de marzo, se resolvió el cierre del Parque Nacional Iguazú - medida que corresponde a la Administración Nacional de Parques- y en simultáneo la provincia avanzó en cerrar todos los parques provinciales y solicitar a los turistas a que regresen a sus lugares de origen.

La medida de la provincia fue anterior al aislamiento social y obligatorio, sancionado por el presidente Alberto Fernández, desde el 20 hasta el 31 de marzo, en una primera etapa; desde el 1° hasta el 12 de abril, en una segunda fase; y ahora la tercera, en lo que el jefe de Estado, denominó “cuarentena administrada” que se extiende hasta el 26 de abril.

Los profesionales de la salud de Misiones, que representan la primera línea en la batalla contra la Covid-19, fueron consultados por este medio respecto de este panorama alentador, en cierta medida, a nivel local. “La etapa de vigilancia epidemiológica intensificada, controlar a los pacientes febriles y con problemas respiratorios, tenerlos en observación, eso también representó una variable”, destacaron.

En ese sentido, activar el protocolo ante la sospecha de casos también fue un acierto, destacaron las autoridades. El 7 de febrero fue la primera vez que se activó el protocolo por coronavirus en la provincia, en tanto el primer positivo fue confirmado el 27 de marzo. Se trató de un caso importado: un hombre de 71 años que venía de viaje de España.

Un día después, se confirmó por laboratorio el segundo caso, esta vez, por nexo epidemiológico. Es decir, un joven que se encontraba en la frontera de Puerto Iguazú - Foz do Iguazu en medio de trabajos de repatriación. Y a los pocos días, la madre del muchacho se convirtió en la tercera infectada.

La presión de Misiones para ser parte del proceso de descentralización de los laboratorios también fue clave para frenar la cadena de contagios. Desde el 28 de marzo, el Laboratorio de Alta Complejidad en Misiones (Lacmi) cuenta con la validación del Instituto Malbrán de Buenos Aires para realizar las pruebas de PCR. O sea, los test se realizan en la provincia y el resultado demora entre cinco y ocho horas, en tanto anteriormente demandaba dos o tres días.

Todavía hay tres provincias sin casos Formosa, Chubut y Catamarca son las tres jurisdicciones que no reportaron casos de la enfermedad que causa estragos en el mundo.”La provincia viene trabajando desde el 10 de marzo, cuando se suspendieron los eventos masivos desde el Ministerio de Salud y después fue refrendada por un decreto de gobierno. Se suspendieron todos los eventos”, había manifestado la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino.“Realizamos controles febriles en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, en los puestos camineros. Y se trabajó con Gendarmería donde había ingresos de turistas. Y si venían de otro país o habían viajado en los últimos quince días les hacíamos la declaración jurada, los íbamos censando y pidiendo el aislamiento preventivo”.

La provincia todavía no realiza test rápidos

El Lacmi realiza unas 50 pruebas de PCR cada día.

Tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada país y cada provincia comenzó a poner en marcha medidas de detección del virus como también el reacondicionamiento de la infraestructura hospitalaria, a la espera de un pico de casos de coronavirus.

En ese marco, Misiones adquirió respiradores artificiales, amplió las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y compró test rápidos. Se trata de 384 test de diagnóstico rápido de coronavirus a un laboratorio de China, sin embargo son estudios que todavía no se realizan en Misiones. “El Lacmi sólo realiza pruebas de PCR”, aseguró el ministro, Oscar Alarcón.

La sigla en inglés significa reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de biología molecular que detecta el genoma del agente infeccioso del virus.

El gobierno nacional avanzó en la compra de un millón de reactivos de PCR, los cuales fue distribuyendo por provincias. Una mezcla de compra y donaciones, que serán utilizados por el Malbrán y los laboratorios descentralizados. De esa adquisición, Misiones recibió 2.000 reactivos.

El Lacmi es parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Cuenta con 30 bioquímicos, de los cuales cinco se desempeñan en el área Biología Molecular (que procesa los PCR) y en total hay 120 empleados, incluyendo administración y técnicos. Estos profesionales son la clave para detectar el virus y evitar que se propague.

“Lo importante acá es que el metabolismo del virus, el comportamiento del virus, hace que tenga un período de incubación asintomática de unos 14 a 15 días. Entonces hay pacientes que sin presentar síntomas están desparramando viremia, están desparramando virus. La idea es detectar antes de que presenten síntomas, cuanto antes, detectar esos pacientes y aislarlos. Por eso es fundamental hacer los testeos a pacientes asintomáticos”, había argumentado el titular del Lacmi, Oscar Lezcano.

En ese sentido, citó a Alemania o Corea del Sur como un modelo a seguir en esta pandemia. “Son países que están haciendo en forma masiva el testeo a toda su población y han disminuido el índice de mortalidad teniendo muchísimos infectados. En el caso de Alemania, han disminuido al 1% su tasa de mortalidad, teniendo al otro extremo Italia que tiene en un 10% su índice de mortalidad. Alemania al hacer testeos masivos detecta en su fase temprana al paciente ni bien se infecta, y lo aísla. Entonces impide la propagación y el cuidado al extremo de ese paciente”, señaló.



Test rápidos

Si bien el gobierno insiste en la utilización del testeo a través del sistema PCR, que arrojan resultados en 48 horas y que necesitan un protocolo humano especializado, cuya capacitación corre por cuenta del Malbrán, se está hablando de la posiblidad de implementar los test rápidos, que arroja un resultado en quince minutos.

En ese sentido, Nación avanzó en la adquisición de 200.000 test rápidos, para tratar de avanzar en la detección masiva de casos. Este lote corresponde a una donación de China. Desde la cartera sanitaria nacional explicaron que no se aplicarán para diagnóstico rápido, sino para zonas de circulación, con una estrategia “especial incluso para asintomáticos” y con fines de investigación.

El PCR consiste en un hisopado nasofaríngeo, mientras que el test rápido - que no es recomendado por la OMS- consiste en someter a pruebas serológicas (análisis de sangre en busca de anticuerpos) a un grupo de personas que no haya presentado ningún síntoma de la enfermedad en los últimos 30 días y que no haya estado en contacto con personas que hayan regresado desde uno de los países considerados de riesgo. El objetivo es determinar el nivel de circulación del virus entre personas asintomáticas.

El Ministerio de Salud Pública se encuentra en la etapa de rastrillaje de pacientes asintomáticos. Se está testeando a los trabajadores de rubros esenciales, aquellos que están exceptuados de cumplir con la cuarentena. Son 42 los trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular. “Vamos a aumentar la cantidad de testeos diarios llevando a 50 test por día”, confirmó Alarcón y agregó: “Estamos trabajando intensamente en las poblaciones que son de riesgo, que son más vulnerables como los hogares de ancianos, supermercados, estaciones de servicios, personal de salud y de seguridad”.