En una semana registraron 691 nuevas notificaciones de dengue en la provincia

Miércoles 15 de abril de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

A casi un mes de iniciado el otoño los casos de dengue siguen aumentando en Misiones. Tal es así que desde el pasado 11 de marzo, y por al menos 120 días, la provincia está en situación de emergencia sanitaria y epidemiológica ante el avance del dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y el coronavirus.

Desde la semana pasada a ésta, Salud Pública notificó 691 nuevos cuadros febriles asociados a la enfermedad viral. Y desde que comenzó el brote actual las notificaciones totales suman 7.875.

Además, la cartera sanitaria detalló que 269 casos fueron confirmados por laboratorio, con los que hasta el momento son 195 cuadros del tipo DEN-1; 38 de DEN-2 y 36 de DEN-4. Este panorama sanitario complejiza el cuadro de situación, ya que si alguien que tuvo dengue se reinfecta por otro serotipo podría sufrir un dengue grave o hemorrágico.

Y sostienen desde el gobierno que pese a ser detectados en laboratorio sólo 269 casos, todos son tomados como positivos, por ello siguen realizándose tareas de concientización, fumigación y descacharrado en los 76 municipios.

Los pacientes se detectaron este año en todas la zonas sanitarias de la tierra colorada, siendo Andresito, Oberá, Puerto Iguazú y Posadas las que reportaron más fichas epidemiológicas.



Sobrevivir al frío

En ese marco, El Territorio dialogó con el biólogo Fabricio Tejerina sobre el vector y su estilo de vida. “Los insectos son estrategas R, lo que quiere decir que su estrategia de vida es reproducirse mucho. Esa manera les funcionó bien y son la clase de animal que más especies tiene. El mosquito, al ser un insecto, lo que hace es poner muchísimos huevos que tienen la particularidad de ser resistentes después de que la hembra los deposita. Aguanta varios meses, hasta un año”, contó.

Además se explayó sobre el comportamiento del Aedes aegypti hembra, que pica y transmite el virus y cómo el huevo logra sobrevivir a los meses fríos.

“La hembra tiene una espermateca, copula con muchos machos y esa espermateca se llena de espermatozoides. Entonces cuando va a poner el huevo sale el óvulo, se fertiliza con el espermatozoide que está en la espermateca de su cuerpo y ahí se forma el corion, que es la cáscara del huevo. Una vez que está fertilizado, la hembra pone sus huevos en lugares húmedos, la fecundación ocurre y se va formando el embrión y en 48 horas se termina de formar el embrión germinal. Una vez que forma el embrión este huevo está listo y puede sobrevivir a sequías o heladas por un período de seis meses a un año. Esa es su forma de resistencia para pasar el invierno”, explicó el especialista.

Así, muchos de los huevos que no nacen en verano logran pasar los meses de frío “esperando que las condiciones sean favorables para nacer en el verano siguiente. Pero no quiere decir que en el invierno no vayan naciendo y poniendo huevos. Lo que tiene es que en invierno, de una larva que en verano demora unos siete días para pasar de larva a pupa, en invierno, por el frío, van a pasar hasta 20 días para desarrollarse, lo mismo que con la actividad del mosquito adulto”.

En ese sentido expresó que estos meses de frío son los mejores para combatir al mosquito, eliminando cacharros y potenciales criaderos. “Porque en este momento el mosquito está en forma de huevo, totalmente indefenso, y podemos atacarlo de forma más factible y ecológica. Cuando es adulto y vuela es distinto porque tenés que aplicar toda la tecnología de fumigación, que es cara, contaminante y si no está bien hecha no tiene efecto”, expuso.



Coinfección