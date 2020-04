Verduras, lácteos y carnes, las subas más señaladas por los consumidores

Miércoles 15 de abril de 2020

Los incrementos de precios en productos de primera necesidad parecen haber bajado la celeridad que mostraron a finales de marzo. Según refirieron a este diario directivos del sector supermercadista nacional y diversos consumidores, hay una mayor estabilidad o control del importe en los productos. Aunque claro, siempre hay casos puntuales de suba que siguen destacando.

En mayor medida son los productos lácteos los que se siguen apuntando en constante suba, al igual que las verduras. También algunos productos de limpieza o higiene personal. Luisa Cardozo observó subas en el precio de la botella de la leche, que pasó de 74 a 94 pesos en las últimas dos semanas. También agregó que el litro de yogur encareció tres pesos, y pasó de 71 a 74 pesos. “Cada vez que voy al supermercado veo que la leche y el queso suben”, dijo.

Del mismo modo, señaló un fuerte incremento en la caja de pollos, que pasó de 1.600 pesos a 1.900. Lo mismo para las carnes, que en el caso del kilo de molida encareció 50 pesos, ya que se consigue ahora a 390 pesos, señaló.

Por su parte Maximiliano Ortigoza narró: “La última vez que fui al supermercado fue a finales de marzo. Fui ayer y me encontré con algunas subas, sobre todo, en los lácteos. El kilo de queso cremoso pasó de 350 a 400 pesos. La leche en tetra subió cinco pesos y se fue de 45 a 50 pesos”.

Respecto de las carnes, manifestó que el kilo de milanesa consiguió a 300 pesos, cuando días atrás compraba a 260 pesos.

“Vi todo igual, por el momento no noté una suba llamativa”, apuntó Martín Yegros al salir de un supermercado por avenida Uruguay. En igual sentido, detrás suyo Hugo Rodríguez apuntó: “Creo que está todo igual, las cosas que compro están igual”. En tanto Gabriela Ramírez destacó que hizo compras puntuales y no notó precios muy altos. “No podría decir que hubo subas porque casi no compro en este supermercado. Ahora me tocó hacer las compras por proximidad, pero creo que está más o menos igual que en otras partes”. Otra consumidora, Evelyn Gauto, resaltó que “no vi subas, al menos en lo que llevo siempre. Y siempre comparo precios, con los almacenes y carnicerías del barrio” acotó.

En tanto en otro gran comercio Carlos Cardozo relató que “está más o menos todo igual. Creo que está más caro igual en los barrios donde de un día para otro el azúcar que estaba 55 pasa a 60 pesos por las dudas”. En ese lugar otro consumidor con varias bolsas de compra consideró que hay subas generales que se ven todas las semanas. “Creo que todo está un poquito más caro, no sabría decir en qué productos se nota más, pero hoy gasté 1.000 pesos más en mis compras que hice semanas atrás”, apuntó.

En tanto otra consumidora además de ver subas también notó algunas rebajas. “El queso crema subió de 140 a 169. Pero vi que otras cosas bajaron incluso, el fideo de 35 pesos ahora está a 31,40, la lavandina estaba 102 y ahora está 82 pesos”, agregó ayer tras comprar en un supermercado céntrico.