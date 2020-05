Tras el primer domingo de caminatas, piden que se habiliten más días

Lunes 18 de mayo de 2020 | 06:00hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Después de dos meses, ayer fue un domingo atípico para los posadeños y gran parte de los misioneros, tras la implementación de la prueba piloto de caminatas recreativas con dos circuitos habilitados y horarios según la terminación del DNI. Así, se puso a prueba la responsabilidad ciudadana que en la mayoría de los casos fue positiva.







El gobernador Oscar Herrera Ahuada valoró: “Destacamos desde el Comité de Crisis provincial la responsabilidad social en esta jornada inicial de salidas comunitarias”.





“En toda la provincia la actividad fue correcta y con alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias. En este camino seguiremos trabajando para ir retomando las acciones cotidianas”, publicó en sus redes sociales..





Por su parte, vicegobernador Carlos Arce calificó como positivo el balance de la caminata recreativa: “Según el intendente de Posadas, Leonardo Stellato, 14.000 posadeños salieron a caminar. Nuestro mayor temor era la aglomeración de personas, pero eso no sucedió. La concurrencia fue moderada, no hubo una muchedumbre, lo cual nos permitió controlar muy bien”.





“Posadas nos permitió un buen control sanitario, veremos en la semana si se amplía a otros municipios y vamos a evaluar fijar un día para mayores de 60 años. Fue una prueba piloto en cuanto a la edad, reservamos a las personas de riesgo”, sostuvo el médico, a lo cual agregó que “vamos a evaluar junto con el gobernador la posibilidad de que los mayores de 60 también puedan salir, veremos de qué manera se hará”.





En tanto, fuentes del Ministerio de Gobierno explicaron que “a la mañana hubo menos gente, mayormente personas solas. Entre las 14 y las 17 lo que predominó fueron las familias, grupos de tres a cuatro personas. En este horario se duplicó la cantidad de gente. El tema de la aplicación, muy pocos la tenían y de hecho desconocían, por eso hubo mucho asesoramiento por parte de la Policía, pero todos fueron con DNI en mano”.







Sin embargo, los efectivos de la Policía que se encontraban custodiando las entradas y salidas a los tramos asignados afirmaron que lo más difícil de controlar fue la distancia de 4 metros entre las personas. “Se les pide que se separen, pero después, a medida que avanzan, se vuelven a juntar, nosotros no podemos andar atrás de todos”, indicó una policía que custodiaba la zona de la Costanera Oeste.





“Deberían habilitar todos los días”





El Territorio acompañó la caminata de algunas personas y mientras tanto dialogó con ellas. José, quien caminaba junto a sus hijos, expresó brevemente su disconformidad en relación a la cantidad de personas que se encontraban circulando por la Costanera, sobre todo en el horario de la tarde. “Está bueno que podamos salir, pero deberían habilitar todos los días así sale menos gente”.







Martín Barreyro salió con sus hijos Ignacio y Sofía. “Es nuestro primer paseo, se siente todo como desconocido”, indicó la niña tímidamente, al tiempo que su padre añadió que hasta ahora los domingos se la pasaban mirando televisión.







El caso de Estela es diferente. Salió con su hija Andrea, quien padece una discapacidad y se traslada en silla de ruedas. Si bien ya estaban exceptuadas para recorrer 500 metros, indicó que no lo hicieron por precaución.





“Es la primera salida desde que empezó la cuarentena, estamos varadas acá, somos de Pilar, Buenos Aires, así que estamos tratando de acostumbrarnos a lo nuevo. Estábamos de vacaciones cuanto se decretó la primera etapa, hicimos todos los trámites, pero todavía no tuvimos respuesta. Nos quedamos en la casa de un amigo que nos brinda hospedaje en Villa Cabello”, dijo.





Los 34 municipios habilitados

1. El Alcázar

2. San Vicente

3. San José

4. Eldorado

5. Oberá

6. Cerro Corá

7. Cerro Azul

8. Garupá

9. Andrade

10. Itacaruaré

11. Dos Arroyos

12. El Soberbio

13. Fachinal

14. Posadas

15. Puerto Iguazú

16. Puerto Rico

17. Puerto Esperanza

18. Campo Viera

19. Capioví

20. Hipólito Irigoyen

21. Ruiz de Montoya

22. Colonia Delicia

23. Campo Grande

24. Arroyo del Medio

25. Puerto Leoni

26. Apóstoles

27. Puerto Libertad

28. Garuhapé

29. San Javier

30. Mojón Grande

31. Montecarlo

32. Santo Pipó

33. General Urquiza

34. Aristóbulo del Valle

Asimismo, fue determinante: “La prevención no se flexibiliza, la distancia social debe ser mayor en la caminata, hoy (por ayer) vimos que eso es posible”.También trabajó personal municipal y de Salud Pública, que se encargaron de controlar la parte sanitaria con el uso de alcohol en gel y repelente de mosquitos.Finalmente, Luisa, quien caminaba sola, aseguró que “está buena la caminata porque es saludable y recreativo. Lo que no me gustó es salir con barbijo, llega un momento que te asfixia, te agota, es sofocante y más bajo el sol”.