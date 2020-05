Oberá: un adolescente llegó sin vida al hospital

Lunes 18 de mayo de 2020

Un adolescente de 14 años arribó sin vida al hospital Samic de Oberá, hecho que generó innumerables suspicacias y trascendidos, incluso desde la propia familia.Se estableció que el joven, identificado como Damián R., estuvo varios días con un cuadro de fiebre en su casa, donde fue atendido por un médico particular. Posteriormente, si bien el profesional que lo asistió en el hospital dictaminó que el deceso de produjo por un paro cardiorrespiratorio, las circunstancias previas sembraron interrogantes sobre el origen del fatal desenlace.“El chico llegó muerto al hospital, por lo que nosotros sugerimos la autopsia y la familia se negó. Aparentemente estuvo un par de días con fiebre en la casa y lo vio un médico particular”, precisó Héctor González, director del Samic.En tanto, subrayó que “para que un chico de 14 años muera tiene que haber alguna patología. Por eso sugerimos la autopsia, como descartar una infección, una encefalitis, una meningitis o alguna hemorragia por ACV o aneurisma”.Incluso, González comentó que habló con una médica que es tía de la víctima y le expresó la importancia de hacer la autopsia, lo que no prosperó.Para ahondar los interrogantes, en horas de la tarde una hermana del menor fallecido utilizó su perfil de Facebook para informar sobre el deceso, lo que relacionó con un cuadro de dengue.“Para los que no estén enterados, mi hermano Damián (14) falleció de dengue en el hospital Samic en Oberá. Dejen sus condolencias acá y eviten mandar mensajes privados. Más tarde daré más detalles”, escribió Dana R.