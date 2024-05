Sacerdote instó al diálogo para superar el conflicto de estatales | El Territorio

El párroco de Posadas, Gervasio Silva, instó a un “diálogo sincero” y criticó representantes políticos que buscan sacar tajada del reclamo

lunes 20 de mayo de 2024 | 9:29hs.

El sacerdote de la Parroquia Jesús Misericordioso, Gervasio Silva, realizó un extenso posteo en las redes sociales para hablar sobre la protesta de estatales y llamó al diálogo como camino para solucionar el conflicto. El religioso de Itaembé Miní, y muy reconocido en la zona Oeste sostuvo que “ante la situación de conflicto que vivimos el diálogo es el camino. Pero ojo, el diálogo supone ir más allá de la mera exposición de lo que cada uno tiene para decir. El verdadero diálogo supone ante todo salir de uno mismo, romper la estructura que nos encierra y ponernos en el lugar de aquel que está en frente”.

Silva señaló que no basta con escuchar, sino que se debe empatizar y, apelando al Evangelio, “tengo que compadecerme. O dicho en criollo, no puedo verdaderamente dialogar sin ponerme en los zapatos de quien me está contando su experiencia”.

A su vez, pidió compasión como base para poder comprender a quien es un hermano y no un enemigo.

“Sin compasión la respuesta estará orientada a buscar razones que justifiquen el mantenerme en una rígida postura. Sin compasión el conflicto, en lugar de ser una oportunidad para crecer como sociedad, se transforma en una pulseada, o en una competencia estéril donde lo único que se define es quien tiene más poder. Y eso, en este momento, no es lo que está en juego”, comentó.

Luego se preguntó si el reclamo de los docentes, policías y personal de la salud es justo. “Esa debería ser la pregunta. Sólo con un diálogo sincero que demuestre verdadero interés por la situación del otro podemos responder correctamente esa pregunta. Acá no interesa si en tal o cual arco de tiempo le aumentaron tantas veces el salario. Lo que realmente interesa es si ese salario le alcanza al trabajador para vivir dignamente”, precisó y siguió: “Si llega a fin de mes, sin necesidad de endeudarse para comprar comida. No se puede saber esto si no se dialoga con el trabajador. Si uno no se involucra, si no se dialoga, cae en la frialdad de definir un salario desde un escritorio sin saber que hay trabajadores que sufren hambre. ¿Qué hace una maestra con $320 mil al mes? Y si esa maestra encima gasta 100 mil en pasaje para llegar a la escuela ¿Cómo sobrevive el mes entero con $220 mil? Es un caso real que lamentablemente se repite y se repite”.

Por otro lado, remarcó la tristeza que le produjo ver a representantes políticos que aprovechan esta situación en busca de algún rédito.

“Veía con tristeza hoy cómo algunos representantes de lo peor de la política se acercan para la foto buscando una tajada en sus aspiraciones partidarias. A río revuelto ganancia de pescador, dice el refrán. Es miserable la actitud de quién se aprovecha de la situación del pobre para sacar una tajada. Ojalá los que reclaman tengan la habilidad de no dejarse manipular o usar por quienes no están buscando ayudarlos sino solamente ayudarse”, precisó.

Por último, insistió en la importancia de dialogar. “El diálogo es el camino, no dudo de la buena voluntad de quienes tienen en su poder la solución al conflicto. Rezo para que seamos capaces de salir al encuentro del otro y trabajar juntos por la paz y por una sociedad más justa y fraterna, donde cada uno obtenga con su trabajo lo necesario para vivir dignamente. Le ruego a Dios derrame su bendición sobre nuestros gobernantes para que tengan la sabiduría necesaria para brindar una respuesta a esta situación y que juntos trabajemos por el bien común y crecimiento de nuestra querida provincia de Misiones”, cerró.