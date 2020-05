Ex futbolista mayor de 60 y la frustración de no poder salir

Lunes 18 de mayo de 2020

Eugenio Carlos Bahniuk (62) es un referente histórico del fútbol obereño, además de un apasionado por el deporte y la actividad física, un hábito que lo acompaña desde siempre. Pero hace dos meses su rutina se vio interrumpida de manera abrupta por las restricciones impuestas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19.En este contexto, al igual que muchísimas personas, se vio obligado a improvisar sus ejercicios en el patio de su casa, donde combina caminata y trote con algunos movimientos con pelota, infaltable compañera en la cuarentena. Asimismo, lamentó que por el momento los mayores de 60 años no podrán salir a caminar, según lo dispuesto por las autoridades.En diálogo con El Territorio, Bahniuk comentó no le resultó para nada fácil suprimir las ganas de salir caminar o andar en bicicleta por la ruta y caminos de la zona, como hacía a diario.“La verdad que las primeras semanas lo pasé muy mal por no poder salir para hacer la rutina que me acompaña desde hace tantos años, pero son las normas y hay que respetarlas.Estuve tan bajoneado que bajé cinco kilos por no poder salir a caminar. No tenía hambre. Incluso pensé en consultar con un psiquiatra para que me recete algo para estar mejor, pero al final no lo hice”, reconoció. Además, ponderó que dispone de un patio amplio, lo que es una ventaja para las personas activas.Bahniuk trabaja en el hospital Samic de Oberá desde hace más de 30 años, aunque en la actualidad se halla exceptuado por la edad, otra rutina que anhela.Consultado al respecto, opinó que “es una lástima que los mayores de 60 no podamos salir, porque si bien dicen que a partir de esa edad somos personas de riesgo, también es cierto que muchos no tenemos problemas de salud y siempre fuimos muy activos. Pienso que deberían rever esa decisión”.