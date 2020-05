“No realizar actividad física me hacía doler todo el cuerpo”

Lunes 18 de mayo de 2020

Piden horario para mayores de 60

Tras la implementación de las caminatas recreativas en la ciudad que impide la circulación de mayores de 60 años por formar grupo de riesgo, numerosas personas de este grupo etario expresaron su descontento por la situación y solicitan que se establezca un día

y un horario para poder salir.

En este sentido, Nelly Benítez comentó que “en Eldorado existen personas que coordinan actividades físicas para adultos mayores.

Me parece que debieron convocarlos también cuando se reunieron para decidir cómo se implementarían las actividades".

La visión es compartida por Claudia Martiarena, quien pidió “que nos cuiden pensando en nosotros, en cómo resolver esta situación, en ofrecernos propuestas”. Oscar, de 62 años y propietario de un comercio, manifestó: “El lunes retomamos las actividades, abrí de nuevo el negocio. Es decir que puedo salir todos los días a trabajar donde por ahí estoy en contacto con la gente, pero si me agarran el domingo caminando en alguno de los circuitos me mandan a mi casa. Es ridículo”.

Si bien la mayoría de los cuestionamientos parten de personas mayores,también se sumaron voces jóvenes al debate. José Luis Fuentes (30) se acopló al pedido y destacó que “horarios diferenciados es una alternativa para mayores de 60 años”. Cecilia Nóbili (33) aseguró: “Es una tontera, les prohíben a las personas mayores de 60 años caminar y sí a un integrante joven de su familia que puede salir y después ser el agente transmisor. No veo cuál es el inconveniente de que salgan a caminar. Además, estaría bueno que habiliten todos los días un rato y no sólo los domingos las caminatas”.

Un bajo porcentaje de la población eldoradense inició ayer la caminata recreativa permitida bajo protocolo y en horas de la mañana fue cuando más cantidad de personas se observó caminando en los distintos circuitos habilitados. Según lo establecido, por la mañana salieron quienes tenían el DNI con terminación impar y por la tarde los números par.Wendy Bueno Da Silva es una de las mujeres que salió a caminar ayer y manifestó que “hace mucho no lo hacía y necesitaba hacerlo, siempre fui de ir al gimnasio, no poder salir a realizar una actividad física me hacía doler todo el cuerpo, ahora por lo menos una vez a la semana voy a aprovechar al máximo las salidas permitidas, ojalá la gente respete para que se habiliten más días”, expresó.Susana Belaver, una de las encargadas de los puestos de hidratación, seguridad y prevención, en diálogo con El Territorio indicó que “en el puesto para la atención de los peatones se designó doble turno, de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17”.“El personal que estuvo trabajando con nosotros fue el de Tránsito municipal, promotoras de salud y policial. Si la gente respeta el protocolo en cuanto al límite del horario y distancia que se dictaminó desde el municipio las caminatas seguirán. Las personas que caminan preguntan cuándo pueden salir a caminar de nuevo y en qué horarios. Como hace un buen tiempo el ciudadano no hace actividad física, se les toma la presión arterial, temperatura y en el puesto les ofrecemos cargar su botella con agua”, finalizó la promotora de salud.