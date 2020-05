El Samic de Iguazú y el desafío de sumar experiencia en pandemia

Lunes 18 de mayo de 2020

El 28 de abril el gobierno declaró la circulación comunitaria de coronavirus en Misiones y con ello cambió drásticamente el status epidemiológico asumiendo que cualquiera puede ser portador de la enfermedad. No obstante, los últimos días fueron de noticias alentadoras.Desde el jueves 14 de mayo, Misiones ya no tiene pacientes con coronavirus internados en hospitales. Además, ayer se cumplieron catorce días sin contagios en la provincia. El parte epidemiológico local notificó un nuevo recuperado, por lo que ascienden a 21 los que ostentan esta condición. Quedan sólo tres infectados externados en sus domicilios bajo tratamiento médico.Así, Misiones suma experiencia en el tratamiento de esta enfermedad que causa estragos en el mundo. Y en ese escenario, el hospital Samic de Puerto Iguazú ganó experiencia en un terreno jamás pensado.Si bien la mayoría de los infectados fue asistido en Posadas, en el hospital Madariaga; en el hospital de Pediatría; en el Hospital Materno Neonatal y en el Hospital de Fátima, el nosocomui de la ciudad de las Cataratas también ocupó un rol destacado: una de los primeros casos autóctonos fue diagnosticado ahí.El hospital de Iguazú asistió cuatro positivos de Covid-19, pese a los esfuerzos de las autoridades y la población de acatar todas las medidas sanitarias previstas por evitar que la enfermedad ingrese a la ciudad.El primer caso en Iguazú se confirmó el 29 de marzo, desde allí el hospital y el personal de salud fue aprendiendo y perfeccionado la forma de activar el protocolo y la atención a los pacientes que ingresaban al nosocomio con síntomas de la enfermedad.Uno de los médicos que estuvo trabajando constantemente en el sector de covid-19 del hospital fue Walter Hugo Benítez.En diálogo con El Territorio, confesó que la pandemia impactó en su vida y la de su familia, no sólo en el ámbito profesional, sino también en lo personal ya que se produjo un cambio social en todos los aspectos de la higiene.“Nunca pensé que iba a estar presente en una pandemia, esto impactó mucho en mi vida. Esta enfermedad generó un daño importante en el mundo, diezmó poblaciones en Europa, en países que estaban preparados.El aislamiento y las medidas sanitarias nos dieron tiempo de prepararnos para afrontar la enfermedad a nivel local”, resaltó Benítez.El galeno hace un balance positivo de la situación epidemiológica, resaltó que solamente dos de los casos exigieron mayor control por parte del equipo médico, ya que registraban alguna afección de base como hipertensión, diabetes y obesidad“Nos costó bastante adaptarnos al protocolo, era algo muy nuevo, acostumbrados al contacto con los pacientes fue difícil cambiar la forma de encarar al paciente sobre todo, pero con el pasar de los días el protocolo se fue aceitando y ahora lo tenemos incorporado”, destacó Benítez.“A partir de la aplicación de los protocolos de sanidad la forma de atender a los pacientes en todos los ámbitos se modifico. Somos mucho más atentos y tomamos mayores precauciones, y creo que esto impactará en forma positiva ya que disminuirá el porcentaje de infecciones intra hospitalaria” “el equipo de trabajo del hospital está preparado, trabajamos muy bien y contamos con los insumos y equipos necesarios, igualmente es necesario que aquellos que aun no tomaron conciencia utilicen los elementos necesarios para evitar el contagio”, recalcó Benítez.