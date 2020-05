“No se puede esperar al fin de la pandemia para un trasplante”

Lunes 18 de mayo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Desde que el coronavirus llegó, el sistema de salud se ocupó de esta enfermedad casi con exclusividad y muchas otras patologías pasaron a un segundo plano. Pero hay personas que, en el medio de la pandemia, necesitan con urgencia un trasplante de algún órgano vital o de algún grupo de células para seguir viviendo y no pueden esperar porque sus vidas están en riesgo.El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes, (Incucai) activó un protocolo de trabajo para asistir a las mas de 10.000 personas que están en listas de espera para recibir órganos, tejidos o células de la que dependen sus vidas en el marco de la pandemia de coronavirus.Se puso en marcha un mecanismo de trabajo en el que con responsabilidad, solidaridad y humanidad se está logrando salvar vidas. Misiones es parte de esa historia porque una donación de células de médula ósea que ayudan a superar cuadros como la leucemia fue realizada con éxito en el Hospital Madariaga de Posadas y ya están en Buenos Aires. También llegaron a esta ciudad otras donaciones desde en Alemania, Israel y Brasil.El presidente del Incucai, el médico Carlos Soratti, recibió a El Territorio en su despacho.Cuando empezamos a planificar las acciones de respuesta a la amenaza de la pandemia en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células, ya teníamos la experiencia de los países europeos, con los que estamos en comunicación. Ya sabíamos qué habían hecho España, Portugal, Alemania y Francia, por citar solo algunos países. Y supimos que esta actividad se deprimía notablemente cuando los sistemas de salud se enfocan a trabajar en responder la pandemia. Entonces tuvimos el privilegio de poder prever algunas situaciones, por ejemplo el de organizarnos para saber que íbamos a tener que trabajar con mucho menos actividad presencial y mayor actividad virtual.Trabajamos con las sociedades científicas que más saben de esto y diseñamos los documentos guía para definir toda nuestro trabajo en pandemia sobre cómo proteger a los equipos de trabajadores de procuración y trasplantes o qué tipo de trasplantes podían posponerse y cuáles no. Por ejemplo, los trasplantes renales con donantes vivos pueden posponerse, pero un trasplante de corazón o de hígado cuando hay alguna enfermedad severa de base no se puede dilatar mucho en el tiempo.Hoy hay 7.200 personas esperando un trasplante de órganos, más 1.800 en lista de espera de trasplantes de corneas y además están todas las personas que esperan trasplante de médula ósea. Es un universo variado donde cada persona es única y cada situación irrepetibleNo todas las personas que están en lista de espera para recibir un trasplante pueden esperar un par de meses, porque se les va la vida. La donación de un órgano que pueda ser trasplantado en otra persona es una oportunidad que puede ser única. Puede no volver a repetirse. Y ese fue el concepto que guió nuestro trabajo. Saber que para muchas personas se trata de una única posibilidad para seguir con vida.Pudimos ponernos de acuerdo con todas las provincias en una serie de protocolos comunes y con eso el sistema federal de donación y trasplantes empezó a funcionar en medio de la pandemia. Seguimos tratando diariamente de resolver distintos problemas de logística, como por ejemplo el transporte de órganos por vía aérea o terrestre. No hay vuelos comerciales y lo estamos haciendo en vuelos sanitarios o en ambulancias por vía terrestre. Vamos trabajando y resolviendo dificultades en el día a día. En el 2019 se realizaron 1.200 trasplantes de médula ósea a un ritmo promedio de 100 por mes. Desde que empezó la cuarentena hemos realizado cerca de 80 intervenciones de este tipo.