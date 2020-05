En abril la canasta básica subió 3,1% y se elevó a 48.654 pesos en Misiones

Lunes 18 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifras

$18.722 Es el importe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que relevó el Ipec durante abril. Respecto a marzo, el alza fue

de poco más de 500 pesos. 14,1% Es el incremento de precios que tuvo la Canasta Básica Total (CBT) entre diciembre y abril de este año. El valor interanual se ubicó en 43,1 por ciento.

Frutas y verduras lideraron subas de casi el 12% en hipermercados

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) registró una nueva suba. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el aumento fue del 3,1% en abril, el primer mes que estuvo atravesado en su totalidad por el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por coronavirus, que contó con pocos comercios abiertos y una medición telefónica y online.De esta manera, el conjunto de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios -que incluye a otros rubros como vivienda, transporte y educación-, se ubicó en 48.654 pesos y subió 2.074 pesos. En marzo el valor era de 46.580 pesos. Mientras, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que refiere a los alimentos y bebidas que forman parte del consumo diario en cantidades y requerimientos calóricos, fue de 18.722 pesos en abril y subió también el 3%, es decir, más de 500 pesos, ya que en marzo era de 18.166 pesos.El fuerte incremento fue superior al promedio nacional relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), del 1,5%, e incluso mayor al promedio para el NEA que, según informó la entidad, fue del 2,1% en promedio.Según los datos del Ipec, naranja, vino y zapallo fueron los productos que más aumentaron en abril. En consonancia, la Confederación Económica de la Mediana Empresa (Came) informó que se incrementó la brecha entre lo que recibe el productor y lo que se paga en góndola (ver Frutas y verduras...).Canasta más costosaEn el contexto de parate generalizado y precios acordados, se registraron incrementos en productos de la canasta básica durante abril. Según los datos del Ipec, la canasta básica total, que es el conjunto de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios, en Misiones fue de 48.654 pesos. Esto, para una familia compuesta por un matrimonio con dos hijos.Según precisó Darío Díaz, director de metodología del Ipec, “los últimos datos medidos nos muestran un incremento del 14,1 por ciento en el acumulado entre diciembre y abril y, en la variación interanual, del 43,1 por ciento”.En diálogo con El Territorio contó que la naranja y el vino fueron los productos que más se encarecieron en la tierra colorada, un 18% y 16,2% respectivamente, y quintuplicaron el valor promedio de aumento de la CBT.Agregó que otras mercaderías que sufrieron fuertes alzas durante abril fueron el zapallo (11,2%), tomate (8,9%), zanahoria (6,3%), harina de trigo (6,1%) y pan rallado (5%). En menor medida se detectaron subas en las manzanas (4,9%), banana (4,4%), lechuga (4,3%), leche y asado (3,9%) y cebolla (3,1%).Por ello, el valor de la canasta básica volvió a sufrir un nuevo incremento ya que, en marzo, el alza fue del 1,4%.Además, el economista precisó que yerba, caldo, cerveza, jugo en polvo, mermelada, yogur, azúcar, manteca, pan francés, galletitas y facturas no registraron subas el pasado mes.Por otra parte, desde la entidad detectaron bajas en algunas mercaderías como la sal gruesa (-2,1%), atún (-0,4%), acelga (-2,5%), batata (-2,2%) y tapas para empanada (-1,4%).Sobre el cálculo de los montos, el director de metodología del Ipec explicó que se calcula a partir del precio promedio en los comercios. También aclaró que el monto final de la CBT y CBA es variable según el caso y que, para los números mencionados, se tomó como referencia el modelo de familia de cuatro integrantes, promedio considerado a partir del último censo nacional.Un relevamiento diferentePor el confinamiento obligatorio, el Ipec modificó la metodología para relevar los precios. Según explicó Díaz, “el relevamiento consistió en llamados telefónicos y en las consultas de los precios que exhiben las firmas en los sitios web”.Precisó que “de 770 comercios que solemos relevar mensualmente, únicamente tuvimos la posibilidad de hacer contacto telefónico o por sitios web con 282 comercios de la provincia porque permanecieron abiertos, mientras que los demás estuvieron cerrados”. En un porcentaje reducido se tuvo contacto de forma presencial.“El mes de abril fue de una cuarentena más estricta, que ya se comenzó a flexibilizar. Gran parte de los comercios permanecieron cerrados. Ahora, con el levantamiento de algunas actividades, se volverá a recuperar la metodología de manera presencial, que es la que hacemos, siempre tomando los recaudos que amerita esta circunstancia por el coronavirus”, refirió el titular de metodología de la entidad estadística.Según arrojó el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la variación mensual promedio de los precios de frutas y verduras registró una suba del 1,99%, mientras que en destino los comercios minoristas midieron un aumento del 8,8% y los hipermercados, otra del 11,75%.En este sentido, la entidad destacó que la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo subió 9,2% en abril, respecto de marzo pasado, pero bajó 13,8% en comparación con abril de 2019.Came indicó que hubo nueve productos con bajas de brechas y 16 con alzas, y las subas superaron además a la magnitud de las bajas. En promedio, los consumidores pagaron 4,8 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en marzo la diferencia fue de 4,4 veces y en febrero de 4,7.La naranja, cuya brecha había caído 72,3% en marzo, creció 119,6% en abril, seguida por el repollo (33,9%) y el brócoli (29,6%). En origen, la variación mensual promedio de los precios registró una suba del 1,99%, mientras que en destino los comercios minoristas midieron un aumento del 8,8% y los hipermercados, otra del 11,75%.Por otra parte, el Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (Ipod), señaló que en abril no hubo ningún producto con brecha de dos dígitos, por segundo mes consecutivo. La brecha mayor se detectó en el zapallito, donde el precio se multiplicó por 9,5 veces desde que salió del campo. Le siguieron, más atrás, el limón (9,4 veces), la naranja (8,25 veces) y la pera (7,88 veces).