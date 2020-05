Primera ingeniera en Alimentos graduada online es posadeña

Domingo 24 de mayo de 2020

El coronavirus y la cuarentena que se estableció como medida para mitigarlo -se sabe- transformó cada esfera de la vida cotidiana. Y fue en este contexto que Victoria Virginia Ramos se recibió de ingeniera en Alimentos y se convirtió en la primera en egresar de la carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas de la Unam, con un examen de modalidad virtual.

La joven de 26 años culminó sus estudios el miércoles y contó muy emocionada a El Territorio que el plan de estudio tiene una duración de cinco años y que en todo ese tiempo tuvo momentos buenos y no tan buenos, por ello subrayó la importancia de la contención de su familia, compañeros, docentes y amigos.

“Este es un momento que superó todas mis expectativas. Si bien es cierto que mi mayor sueño era recibirme en la facultad, compartiendo con mis compañeros, profesores, familiares, amigos, porque estamos acostumbrados al contacto directo, a los abrazos fuertes, eso no fue posible por la cuarentena”, dijo y siguió: “Si bien no fue como esperaba, es un sueño que se cumplió y es maravilloso para mí”.

Detalló que la posibilidad de dar su último examen de manera virtual “hizo que compartiera con un montón de personas que de otra manera no hubiese podido, me refiero siempre a la modalidad virtual, por ejemplo amigos y familiares que no viven en Posadas y de alguna manera pudieron estar por las pantallas. La verdad es que desbordo de emoción y felicidad y estoy tan agradecida a la educación pública, que a muchos nos da la oportunidad de hacer una carrera y ser profesionales”.

La nueva profesional expresó que aunque está convencida de que “un título no nos define como personas ni tampoco nos da sentido común ni conciencia social, sí nos abre los caminos en la vida, nos abre muchas puertas en el ámbito laboral, estoy segura de eso”.

Relató que durante un trayecto universitario “hay momentos en que cuesta mucho y ahí están siempre los profesores y compañeros ayudando, eso es gratificante y es mucho más valioso cuando se aprovechan las oportunidades, cuando uno se toma en serio lo que eligió”.

Ponderó: “Gracias a la universidad pública tuve la oportunidad de una beca que me permitió ir a España durante varios meses a estudiar allá y también a Estados Unidos, todo eso se logra con la propuesta que uno mismo se hace cada día de ir superando cada escollo que aparece. Nadie que se recibe lo hace sin un problema que sortear”.

Acerca de la posibilidad de dar examen virtual en cuarentena, explicó que fue una experiencia novedosa y que tuvo la guía de los docentes.

Sobre cómo proyecta su campo profesional, analizó que la carrera de Ingeniería en Alimentos “se da de manera estratégica en nuestra provincia con diversidad de producción de alimentos. Se pueden llevar adelante tantos proyectos en ese ámbito para que ese desarrollo sea cada vez mayor".

Enumeró que los profesionales de esa especialidad “podemos trabajar en fábricas de alimentos, investigación, consultoras, entre tantas otras actividades que podemos realizar”.

Y concluyó: “Hoy me estoy iniciando como ingeniera en Alimentos y es un camino que recién empieza porque hay mucho más para aprender, quiero hacer el doctorado para brindar lo mejor a mi provincia, ya que si bien la facultad para el alumno es gratuita, se paga con el impuesto de todos y quiero retribuir con mis conocimientos y trabajo un poco de ese esfuerzo que permite que tengamos la oportunidad de estudiar”.