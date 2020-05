“El virus no va a desaparecer, pero sí creo que va a estar controlado”

Domingo 24 de mayo de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Desde que comenzaron a conocerse los primeros casos de neumonías atípicas en China producto de un nuevo virus, el mundo científico y médico se revolucionó y comenzó a trabajar a contrarreloj para saber de qué se trataba.

El 12 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el genoma secuenciado del virus causante de la enfermedad. Esa misma organización anunció el 11 de febrero de 2020 que Covid-19 sería el nombre oficial de la enfermedad que tiene en vilo al mundo desde hace meses.

Pero qué se sabe del virus y su comportamiento: mucho y a la vez poco. Los especialistas estudian y buscan combatir a un agente en medio de una pandemia, algo pocas veces visto. Lo que se conoce puede cambiar de un día para el otro ya que la conducta del microorganismo es versátil. Con el objetivo de echar luz a lo que se conoce, El Territorio dialogó con Karina Salvatierra, doctora en Biotecnología; magíster en Biología Molecular, Celular y Genética; magíster en Medicina y Cirugía Tropical; Bioquímica y docente investigadora en Microbiología y Virología que se desempeña en la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Católica de las Misiones.



¿Qué se sabe hasta ahora de este coronavirus?

Desde que empezaron a haber noticias de esta situación en China todos los científicos y el mundo de la salud no sabían bien de qué trataba. Hasta que gracias a que hay nuevas tecnologías de diagnóstico para lo que se denomina secuenciación del genoma pudieron dilucidar que se trata de un nuevo coronavirus. Y todas las teorías conspirativas que dieron vuelta sobre que fue creado en un laboratorio no llevaron a nada, porque gracias a que se puede secuenciar el genoma del virus se pudo dilucidar, por técnicas de biología molecular, que este virus saltó de una especie a otra, en este caso de un murciélago. También hubo otra teoría de que pudo haber un huésped intermedio como el pangolín pero definitivamente ahora se sabe que directamente del murciélago pasó al ser humano. Hay muchas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia que sabemos que pasaron de un huésped infectado al ser humano.

Los animales también tienen enfermedades infecciosas y cuando el microorganismo, que en este caso es el virus, logra adaptarse e infectar a otras células, es cuando se producen estas catástrofes porque nos infecta a los humanos. Con el tema del Covid-19 lo que se sabe es eso, que proviene de los murciélagos y es parte de la familia de los coronavirus.



¿Y de la familia de los virus respiratorios?

En época invernal siempre se detectan virus respiratorios que ocasionan la gripe, dentro de los virus respiratorios están la influenza A, adenovirus, rinovirus, parainfluenza, pnetaneumo y los coronavirus. Esos coronavirus hace varias décadas circulan pero no este que es diferente, aunque en síntomas es parecido porque da fiebre y malestar general, los coronavirus que se conocían no ocasionan en los adultos mayores la destrucción general de los alvéolos pulmonares y tampoco se diseminan de forma tan fácil como este. Una gripe normal se puede transmitir a una persona cercana si no se tienen los cuidados, pero en este Covid-19 una persona infectada puede infectar a otras tres o cuatro. Entonces eso es lo que tiene este virus: fácil propagación y diseminación.

Eso tiene que ver con ciertas partes de su genoma, algunas proteínas, que tienen mayor facilidad para ingresar a una célula del epitelio respiratorio para poder infectar y replicarse rápidamente.



¿Hay factores que hacen que el virus viva más tiempo en alguna superficie?

Se recomendó limpieza con hipoclorito de sodio, que es lavandina reducida al 10% con agua o alcohol al 70%. Por ahora esos métodos de limpieza son los que sigue recomendando la OMS. Pero todo va cambiando. Por el momento lo real es que el virus se transmite de persona a persona y si esa persona que está con la infección estornuda, eso que libera, las gotas Flügge, allí viaja el virus y si una persona sana está en el lugar hay muchas posibilidades de que lo que toque o le llega pueda ingresar por nariz, boca u ojos.

Hay discusiones sobre cuánto tiempo dura un virus en una superficie. Pero ante la incertidumbre la recomendación es mantener todo limpio constantemente. Además la limpieza nunca está de más porque no es solo este virus el que se puede transmitir. Hay un montón de virus, bacterias y parásitos que pueden transmitirse al tocar y sin querer llevarse las manos a la cara o que pueden penetrar por heridas, generando transmisión por contacto.



¿Desde que se detectó el primer caso el virus mutó?

Todos los virus de RNA cada vez que se replican pueden ocasionar mutaciones, esas mutaciones no quieren decir que el virus pase a ser ni más ni menos agresivo. Va a depender de qué cambios pueden generar esas mutaciones en el virus. A veces son mutaciones que no generan nada malo. Sí se generaron mutaciones desde el primero que se aisló en China.



¿Cuál podría ser el talón de Aquiles del virus?

El distanciamiento social. Porque si yo estoy con Covid-19 y a mi alrededor no tengo a personas y mantengo el aislamiento y los que me atienden tienen toda la bioseguridad, una vez que me recupere ya no voy a ser una fuente de infección. Lo que tienen los virus es que no pueden vivir mucho tiempo en superficies inanimadas porque necesitan una célula animal, vegetal o humana para sobrevivir. Sin una célula no pueden vivir ni reproducirse.

Los virus no son considerados seres vivos sino que se los considera parásitos intracelulares porque necesitan estar infectando o estar en una célula para sobrevivir y replicarse. Así que el talón de Aquiles sería ese, no encontrar donde poder ingresar.



¿Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus?

Creo que el virus vino para quedarse. Nos vamos a tener que acostumbrar. Si bien las medidas van a hacer que se pueda controlar, el gran sueño de todos es que haya un tratamiento y una vacuna. Ya hay 150 desarrollos de vacunas de diferente tipo, pero no va a estar de un día para el otro, puede llevar meses. Y hasta que se logre una vacuna que sea efectiva y que pase las fases de desarrollo: prueba in vitro, prueba en personas... todo eso lleva tiempo. Y por más que la vacuna esté en agosto, por ejemplo, hay que ver si se logra que se distribuya masivamente. Porque así como las vacunas que están en el calendario obligatorio argentino… no a todas las personas se les coloca. Hay algunas que solo se recomiendan para el personal de salud o mayores de 65 años. Hay que evaluar si la vacuna va a ser efectiva para cualquier grupo etario o no. Si tiene contraindicaciones. El desafío es muy grande y el trabajo a contrarreloj. Pero que desaparezca el virus en el mundo como tal es raro. No va a desaparecer pero sí creo que va a estar controlado. Así como hay casos de gripe H1N1, influenza B u otros virus respiratorios que todos los años se reportan, creo que va a pasar eso. También hay que saber que el 80% de las personas son asintomáticas.



¿Si alguien se infecta se inmuniza?

El Instituto Carlos III de España, de referencia allí, publicó un estudio en base a una investigación poblacional para saber los anticuerpos que se generaron ante la exposición al virus y vieron que solo el 5% de la población estudiada generó anticuerpos. Eso da la pauta que hay personas que generan anticuerpos para este virus y otras no.



¿En Misiones se está investigando?

Todavía no hay una investigación profunda porque tenemos pocos casos. Solo se hace diagnóstico.Y no hay un laboratorio de bioseguridad III para hacer cultivo de ese virus. Eso sólo hay en el Instituto Malbrán, el Maiztegui o el Inta que hacen investigaciones con virus o patógenos que necesitan un laboratorio de cierto nivel de bioseguridad. Sí se presentaron proyectos a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología para hacer investigaciones básicas como testeos, diagnósticos o determinación de anticuerpos. Veremos qué proyecto gana la financiación.