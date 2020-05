Misiones lleva tres semanas sin nuevos casos de Covid-19

Domingo 24 de mayo de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Hoy se cumplen tres semanas desde que se detectó el caso 25, el último positivo de Covid-19 en la provincia de Misiones y se trató de una mujer, personal de salud pública que se desempeña en el Hospital Materno Neonatal y tuvo nexo epidemiológico con el paciente 23. De esos 25 casos que tuvo la provincia hasta el momento, 24 se recuperaron y uno falleció, por lo que no hay enfermos activos actualmente.

La cartera sanitaria a cargo de Oscar Alarcón había declarado la circulación comunitaria en Misiones el 28 de abril, pero cinco días después no se registraron más casos.

Ante este panorama alentador, El Territorio dialogó con Gustavo Méndez, jefe del servicio de Infectología del Hospital Madariaga de Posadas: “Por donde uno lo mire es una muy buena noticia, porque habla de que no se han detectado casos autóctonos y que obviamente esa circulación viral pudo haber disminuido. Decir a ciencia cierta que no hay circulación comunitaria es un poco más difícil, pero por lo menos esto es un parámetro de que vamos yendo bien”, valoró el profesional.

Asimismo, indicó que esto está influido por muchos factores y ajustes en la cuarentena, “en el control de las personas que ingresan a la provincia y el cumplimiento de todas las otras medidas que pueden ayudarnos a evitar la diseminación viral”.

Sin embargo, aseguró que esta noticia positiva no debe dar lugar a olvidar que la sociedad aún atraviesa una pandemia. “Tenemos que seguir pensando en coronavirus y buscándolo. Al menos en el hospital, que es la institución pública más grande de la ciudad y la provincia y en los sanatorios privados no estamos viendo casos de neumonía graves de causa o etiología no aclarada, lo cual nos induce en cierto modo a pensar en que no están habiendo casos de coronavirus”.

En este sentido, el profesional se refiere a aquellas neumonías atípicas cuyo agente no ha sido identificado por medio de exámenes de laboratorio y podría tratarse de coronavirus.



Llega el frío

Para esta semana se prevén temperaturas mínimas que rondarán los 6 y 9 grados y máximas en 13 y 16. “Vamos a ver esta semana que va a hacer un poco más de frío y ya nos acercamos al invierno, donde habitualmente año a año tenemos casos de influenza y otros virus respiratorios frecuentes, sobre todo en la población pediátrica pero también en los adultos. Tenemos que ver ahí cómo es el comportamiento de estas infecciones respiratorias, sumado a la posibilidad de la emergencia en algunos casos de coronavirus”, sostuvo Méndez.

Finalmente, el profesional hizo hincapié en la necesidad de seguir activos en la búsqueda del coronavirus desde el punto de vista médico: “Que esta situación no nos relaje con las medidas de control porque eso puede aumentar el riesgo de que se genere una brecha y empiecen a haber nuevos casos. Es una muy buena noticia y esperemos la podemos sostener en el tiempo. Lo más importante cuando los casos aparecen es que no lo hagan todos juntos de golpe porque eso aumenta la presión sobre el sistema sanitario, aumenta la demanda y eso obviamente que complica las cosas. Ahora, si los casos van apareciendo en forma esporádica se vuelve más manejable”.



Casos en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que durante las últimas 24 horas se registraron 12 muertes y 704 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 11.353 y las víctimas fatales suman 445.

Del total de esos casos, 951 (8,4%) son importados, 4.955 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.540 (31,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En el reporte de la mañana se registraron seis nuevas muertes. Cinco hombres, de 40, 43, 57, 65 y 82 años residentes en la ciudad de Buenos Aires; y una mujer, de 63 años, también de Capital Federal.

En el informe vespertino se reportaron seis decesos más. Tres hombres, dos de 88 y 92 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 84 años, de la provincia de Chaco; y tres mujeres, dos de 77 y 91 años, de la provincia de Buenos Aires; y una de 86 años, residente en la provincia de Chaco.

Por el momento son 22 las provincias que representan casos positivos, mientras que Formosa y Catamarca son las únicas que continúan libres de coronavirus.