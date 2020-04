Pidieron postergar el pago de vencimiento

Jueves 9 de abril de 2020

Una de las grandes incertidumbres dentro del rubro de los alquileres es acerca de las modalidades de pago, ya que en el contexto del aislamiento obligatorio, las inmobiliarias permanecen cerradas y sólo aceptan efectivo como modalidad de pago.

En este sentido, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia pidieron que se postergue por una semana los vencimientos de los alquileres. “Lo que por ahí le planteamos a los propietarios desde el colegio es ir postergando una semana los vencimientos de los alquileres. En lugar de que venzan el 10 como es habitual, trasladarlos al 15 o al 20, en algunos casos especiales”, señaló Juan Maidana, presidente del Colegio.

En comunicación con Acá te lo Contamos por Radiactiva, se refirió a la cuestión de los intereses en caso de abonar los alquileres tras el vencimiento de los plazos previstos.

Al respecto, Maidana aseguró que “no corren los intereses en esta oportunidad. Así también lo destacó el decreto del presidente, en el que se congelaban los valores locativos por seis meses, como así también los desalojos”.

En cuanto a la imposibilidad de hacer pagos en efectivo en las inmobiliarias, expresó que “algunos, con el comienzo del nuevo mes ya han empezado a pagar los alquileres correspondientes a ese período mediante transferencias bancarias, pero estamos esperando la resolución que seguramente se comunicará el domingo para ver si podemos empezar a trabajar desde las inmobiliarias con asistencia mínima y una carga de horario mínima para ir solucionando este tipo de inconvenientes”.

También indicó que “la mayoría de los propietarios ya abonan por homebanking pero hay otros que todavía no están bancarizados y tenemos que pensar en ellos para ver cómo solucionamos el tema. En algunos casos utilizamos nuestras cuentas propias como para ir paleando este fenómeno y que los clientes depositen en las nuestras y de ahí, les giramos a los otros, pero el tema es que en cada depósito y extracción nos genera el gasto de ingresos brutos. Eso es un pedido que hemos hecho a Rentas para ver si por lo menos por un par de meses nos exceptúan de ese impuesto”, dijo Maidana.

Más tarde, se expidió sobre la situación de aquellos comerciantes que por el cese de las actividades hoy tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler de sus locales.

Señaló que “sin dudas se van a ir suscitando distintos problemas y van a necesitar un tratamiento de cada caso en particular. Por supuesto que estos comercios que no están trabajando y que no generan ingresos, no sólo para el alquiler sino también para pagar sueldos, gastos diarios y hasta para vivir, tendremos que ver qué tratamiento y a qué negociación podemos llegar entre el locatario, el propietario y nosotros”.

“En esta actividad son tres las partes que participan y nosotros como corredores, tenemos que ver la posibilidad de que realmente esto sea algo beneficioso para las partes”, concluyó.