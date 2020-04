En Misiones comenzarán a testear a trabajadores de actividades esenciales

Jueves 9 de abril de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

En Misiones, son 813 las personas que finalizaron el período de aislamiento preventivo, tras haber arribado desde zonas de riesgo por contagio de coronavirus. Quedan, en tanto, once que todavía están aisladas bajo seguimiento por catorce días continuos. Los datos corresponden al último parte epidemiológico, emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

De la población aislada, sin síntomas de la enfermedad, se tomaron muestras para avanzar en lo que los especialistas denominan “testeos masivos”, es decir, avanzar en diagnósticos de Covid-19 a la mayor cantidad de gente posible para frenar la cadena de contagio. Los test se realizan en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), ubicado en el predio del Parque de la Salud, cuya institución obtuvo el 27 de marzo la validación del Instituto Malbrán, de Buenos Aires, para hacer los PCR. La sigla en inglés significa reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de biología molecular que detecta el genoma del agente infeccioso del virus.

Una vez que se agote la lista de personas en aislamiento preventivo para testear, viene otra etapa. Consiste, de acuerdo a las autoridades sanitarias, en tomar muestras de aquellos que están exceptuados de la cuarentena y no pueden guardar el aislamiento dispuesto por el presidente, Alberto Fernández.

“Vamos a ir seleccionando con criterio epidemiológico personal esencial que por trabajo están expuestos y hace difícil su cumplimiento de cuarentena”, anticipó -en diálogo con El Territorio- Héctor Proeza, subsecretario de Atención Primaria de la Salud.

El funcionario manifestó que algunos terminarán el aislamiento recién después del domingo y que en los próximos días definirán con los técnicos los criterios de selección para realizar el test a los trabajadores de las tareas esenciales.

Son 42 los trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular.

Algunos de ellos son: personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, bomberos, personal de los servicios de justicia de turno, personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones; personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios, y merenderos; personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, supermercados mayoristas y minoristas, y comercios minoristas de proximidad, farmacias, veterinarias y todo lo referido a la industria de alimentación.

Catamarca es una de las pocas jurisdicciones del país que no registra casos de coronavirus. Desde el Colegio Médico de esa provincia destacaron que se incrementó la sensibilidad de los testeos: se examina a todos los que tengan síntomas que vengan de cualquier provincia, indistintamente si circula o no el virus. “También evaluamos a los que presentan fiebre acompañada de pérdida de olfato o gusto, algo que no ocurre a nivel nacional”, suma Guillermo Martínez, que es presidente del Colegio Médico.



Pacientes asintomáticos

El Lacmi es parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Cuenta con 30 bioquímicos, de los cuales cinco se desempeñan en el área Biología Molecular (que procesa los PCR) y en total hay 120 empleados, incluyendo administración y técnicos. Estos profesionales la clave para detectar el virus y evitar que se propague.

“Actualmente estamos procesando un promedio de 10 a 15 muestras por día. Hasta la semana pasada estábamos procesando sólo pacientes sintomáticos y ya hace unos días empezamos a hacer testeos aleatorios a pacientes asintomáticos”, había explicado en una entrevista a este medio Oscar Lezcano, director del Lacmi.

“Lo importante acá es que el metabolismo del virus, el comportamiento del virus, hace que tenga un período de incubación asintomática de unos 14 a 15 días. Entonces hay pacientes que sin presentar síntomas están desparramando viremia, están desparramando virus. La idea es detectar antes de que presenten síntomas, cuanto antes, detectar esos pacientes y aislarlos. Por eso es fundamental hacer los testeos a pacientes asintomáticos”, había argumentado el especialista.