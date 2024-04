La vacuna del dengue llega a más municipios de la provincia | El Territorio

Ahora inmunizan en otras zonas como San Pedro, donde más de un centenar de personas ya fue vacunada esta semana

sábado 27 de abril de 2024 | 19:50hs.

La lluvia no frenó a las personas que habían pedido turno. //Fotos. Carina Martínez.

En enero pasado comenzó a vacunarse contra el dengue en grandes ciudades de la provincia como Posadas, Oberá, Eldorado, Leandro N. Alem y Puerto Iguazú y en los últimos días algunos ya recibieron a la segunda dosis.

Ahora la estrategia de inmunización va más allá y vecinos de otras zonas -de entre 20 y 59 años- están pudiendo acceder a las vacunas. Una de esas localidades es San Pedro, donde esta semana se realizó una jornada de vacunación donde se aplicaron más de 120 dosis.

Lidia López (56) fue una de las sampedrinas que accedió a un turno en la aplicación Alegramed para estar inmunizada y tras la aplicación señaló que: "Yo creo que uno no tiene que tener temor de vacunarse, la ciencia nos da la posibilidad de tener esta vacuna como una herramienta más".

La jornada fue exitosa y también aprovecharon para destacar la importancia de mantener al día el calendario de vacunas que previenen contra 19 enfermedades. En un día marcado por intensas precipitaciones, las personas que sacaron turno para vacunarse buscaron la manera de llegar hasta Zona Noreste de Salud y no perder la posibilidad, en una localidad donde los casos de dengue no cesan, afectando a personas de distintas edades y en algunos con síntomas graves como deshidratación a causa de vómitos, diarrea o poca ingesta de líquidos que llevan a la internación. En este contexto se torna importante la vacuna.

Complemento

En ese sentido, en el municipio la inmunización complementa las demás tareas de prevención que realizan como el descacharrizado y las más de 200 fumigaciones en el último mes por bloqueo sanitario en viviendas donde se detectaron casos positivos. Sumado a esto también se realiza fumigación en calles y espacios verdes, resultando fundamental la toma de conciencia por parte de los vecinos en lo que respecta a mantener limpios los patios para evitar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Roberto Lima, jefe del departamento de Inmunización del Ministerio de Salud de Misiones, en diálogo con El Territorio hizo referencia a la jornada. "Acercamos la vacuna Qdenga del laboratorio Takeda, que protege contra los cuatro serotipos que tiene el virus, una herramienta más en esta lucha importantísima contra el dengue. Vemos una linda concurrencia pese a las inclemencias del tiempo", dijo y agregó: "recordemos que es una vacuna segura, efectiva y que en el sector privado tiene un alto costo por lo que la provincia hace un enorme esfuerzo y la pone a disposición".

De la mano con la vacuna reiteran la lucha contra el mosquito. "La lucha está focalizada contra la reproducción del mosquito, por eso es necesario mantener los patios limpios, porque la vacuna no va evitar que me enferme, lo que evita es la sintomatología que agrave el cuadro".

Con cada nueva vacuna surgen muchas dudas en la población, en especial las que hacen referencia a los efectos adversos, en tal sentido el funcionario aclaró: "Es una vacuna viral y como toda vacuna puede darme un poco de dolor en el brazo, un cuadro febril, porque lo que hace es estimular el sistema inmunológico y la fiebre es una de las primeras barreras de defensa que tiene el cuerpo, pero no es porque la vacuna me hizo mal, todo lo contrario, la vacuna está generando anticuerpos".

Lo mencionado por el profesional fue remarcado por quienes tuvieron la oportunidad de vacunarse y se acercaron entusiasmados, con cierto alivio y expectativa por la segunda dosis. "Estaba esperando, rogando no tener síntomas de dengue. Sabemos que no te va prevenir tener dengue sino que va atenuar los síntomas, en algunas personas la enfermedad es más fuerte o en otras más leve, pero teniendo la posibilidad de vacunarnos gratuitamente, no hay que perder esta oportunidad", indicó la profesora Lidia López tras recibir la primera dosis.

"No hay que tener temor de vacunarse, la ciencia nos da la posibilidad de vacunarnos y no debemos dejar pasar esa posibilidad", añadió la docente.

Durante la primera jornada se aplicó la primera dosis -son dos- y serán los agentes sanitarios quienes se comunicarán con las personas para avisarles sobre la próxima fecha de vacunación en tres meses. "Si después que me vacuné al mes tuve dengue, y para la fecha de la segunda dosis me encuentro bien, puedo vacunarme", explicó Lima pero contó que para acceder a la primera dosis deben transcurrir seis meses para los casos de dengue positivo.

En ese punto también hizo mención a la importancia de tener todas las vacunas obligatorias y gratuitas para prevenir otras enfermedades, dosis disponibles en los vacunatorios que funcionan en Caps y hospitales.

"Desde que el niño nace hasta los 2 años es donde más accesibilidad tiene a la vacuna, es la etapa en que el sistema inmunológico comienza a fijar las defensas", sostuvo Lima. "Hoy tenemos que acentuar mucho la vacunación en nuestros niños, es muy importante que tengan las vacunas, con la triple viral estoy evitando tres enfermedades que pueden dejar secuelas para toda la vida", finalizó.