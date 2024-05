Iguazú: 35 familias sin energía hace 10 días por un transformador | El Territorio

Desde Energia de Misiones solicitaron a los vecinos de la zona rural que se presenten con la documentación que acredite la titularidad de los terrenos para gestionar una nueva conexión.

sábado 11 de mayo de 2024 | 12:47hs.

La zona rural del paraje 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú, vuelve a padecer una odisea para lograr soluciones con respecto a la provisión del servicio de energía eléctrica, hace 10 días un transformador dejó de funcionar y desde Energia de Misiones exigen a lo vecinos que presenten la documentación que certifique la titularidad de los terrenos para solicitar una nueva conexión. Son 35 familias que se quedaron son energía y debido a la irregularidad de los terrenos de la zona no pueden cumplir con el requerimiento de la empresa.

Los vecinos de la zona de las 2.000 hectáreas cuentan con energía eléctrica por que la mayoría ha adquirido de forma particular transformadores y todos los elementos necesarios para que los operarios de Energia de Misiones realicen la conexión y desde ese momento abonan el servicio. El problema es que los transformadores necesitan mantenimiento que no reciben y dejan de funcionar dejando a la deriva a los vecinos que actualmente no cuentan con el dinero para reemplazarlos.

Esta es la situación de 35 familias de la zona rural que están asentados en el sector autodenominado barrio Policial, contaban con un transformador que dejó de funcionar desde Energia de Misiones distrito Iguazú y les informaron que tienen directivas de un superior de no colocar otro transformador allí en razón de que existen conexiones irregulares.

Tras esta respuesta el presidente del barrio Juan Galeano, contó a este medio que “me comuniqué con la ingeniera Mariana Pinto, Posadas, quien me manifestó que los trabajos se van a realizar una vez que cada vecino damnificado, entregue los requisitos exigibles, presente el título de la propiedad” y agregó “cosa que es bien sabido que ningún vecino y no por su inacción, no poseemos tal documentación en toda las 2.000 Hectáreas, al igual que otros barrios de esta ciudad”.

Ante esta situación Galeano explicó que intentó comunicarse con el Intendente Claudio Filippa, pero no obtuvo respuesta, hizo lo mismo con los concejales, algunos se comprometieron a arribar al lugar e interiorizarse de la situación cuando mejore el tiempo. Conforme pasaron los días se comunicó con la presidente de Energia de Misiones Virginia Kukla quien refirió que se iba a ocupar del tema, sin respuestas hasta el momento.

Cabe destacar que hace unas semanas se incendió un postre y explotó un

transformador en barrio Santa Rosa en cercanías al Club Cataratas Rugby, los

operarios acudieron al llamado pero dejaron a toda la zona sin energía, tras esperar 27 horas los vecinos pagaron un electricista para que solucione la problemática ya que desde la empresa no obtuvieron ningún tipo de respuesta.