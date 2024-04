Con unos 3.500 inscriptos, se realizó la bicicleteada solidaria del Roque | El Territorio

La actividad es organizada desde hace años por el Instituto Roque González. Este año las donaciones recibidas como dinero y alimentos no perecederos, serán destinadas a la Fundación Guillermo Hayes y a otros 30 hogares carenciados

sábado 27 de abril de 2024 | 14:24hs.

Niños, adolescentes y adultos unidos por la solidaridad, la empatía y para brindar ayuda a los que menos tienen. // Fotos: Matías Peralta.

Cerca de las 13, cientos de personas se congregaron frente al Instituto Roque González por la calle Colón de Posadas para participar de una nueva edición de la bicicleteada con el lema "solidaridad en acción". En una tarde con inmejorables condiciones, niños, adolescentes y adultos, junto a sus bicicletas aguardaron la largada con mucho entusiasmo. Hasta el momento del inicio de la actividad, se inscribieron más de 3.500 ciclistas.

Durante todo el recorrido hubo varias postas para reponerse con frutas y agua. El destino de llegada fue la quinta San José Freinademetz, en Miguel Lanús, con juegos y concursos para los estudiantes de la institución y sus familias.

En este sentido, Mariela, coordinadora de la Comisión de Padres, contó que esta nueva edición 24º significó todo un desafío debido al actual contexto económico que se vive en todo el país. "Esta semana se nos presentó un desafío extra con la lluvia, que no sabíamos si salía o no el evento ya es importante que esté el día así como está hoy. Nosotros contamos con la ayuda de todas las familias del colegio que donaron alimentos no perecederos y las empresas que presentamos notas, nos respondieron con donaciones".

Para participar de la bicicleteada, los interesados debían abonar $500 más un alimento no perecedero. Si bien, recién la próxima semana se realizará el conteo general de lo recaudado, se pudieron juntar decenas de kilos de arroz, azúcar, leche, yerba, aceite, fideos, entre otros.

En cuanto al destino de estos alimentos, el padre Rajimon -representante legal del colegio- dijo que serán donadas a unos 30 hogares de la provincia y específicamente a la Fundación Padre Guillermo Hayes de Oberá. "Tiene tres hogares que atienden alrededor de 64 personas, la gran mayoría con discapacidad y algunas personas ancianas. Son todas carentes de recursos y no tienen familiares que los cuiden. Si sumamos muchos aportes, podemos ayudar con alimentos por lo menos tres meses".

En esta línea, el religioso resaltó la solidaridad de la gente en momentos complicados y la importancia de inculcar esos valores relacionados a la ayuda a los que menos tienen, no solo a la comunidad educativa sino a la sociedad en general. Entre los cientos de ciclistas presentes, también estuvo el vicegobernador Lucas Romero Spinelli quien fue alumno de la institución. "Como egresado del colegio, vinimos con un grupo de amigos que hace 17 años nos recibieron. La verdad que es un colegio que siempre apostó a la solidaridad, al cuidado del prójimo, y por eso hoy estamos acá acompañando en esta nueva bicicleteada".

Asimismo destacó la ayuda de la comunidad ante contextos complicados: "Cada vez que se necesita la gente colabora mucho, pero en sí en general ahora con la cuestión económica y que hay gente que no le alcanza ni para comer esto es algo muy bueno. Por supuesto que está la provincia y también la solidaridad siempre de los vecinos".