Jueves Santo: abren siete ferias francas en Posadas

Jueves 9 de abril de 2020

No será una Semana Santa tradicional en este contexto de cuarentena por el coronavirus. Y aunque el movimiento en las calles es menor puesto que la recomendación es no salir de los hogares sin una razón urgente, la población puede estar tranquila porque hoy, Jueves Santo, bancos, supermercados y ferias francas abrirán sus puertas en su horario habitual. Lo que no sucederá mañana, ya que todo permanecerá cerrado por tratarse del Viernes Santo.

Es así que serán siete las ferias francas que atenderán hoy al público de 6 a 13: Villa Cabello, Santa Rita, Miguel Lanús, Itaembé Miní, Chacra 32-33, Itaembé Guazú y en el barrio Los Álamos. Todas respetando las recomendaciones sanitarias y protocolo de seguridad como el uso de barbijos y guantes de látex en los puestos de venta.

Desde la comuna posadeña recordaron que las Ferias Francas abrirán únicamente hoy y durante el fin de semana permanecerán cerradas.

Por su parte, los comercios y supermercados abrirán normalmente en el horario dispuesto por la cuarentena que es de 8 hasta las 16, manteniendo las medidas del ingreso de un integrante por familia, no permanecer mucho tiempo dentro y la sugerencia de que los mayores de 60 años hagan sus compras de 8 a 9.

Por último, y según lo comunicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se extendió hasta hoy la atención exclusiva en los bancos para jubilados y pensionados, que podrán cobrar por ventanilla sus haberes pendientes de cobro del mes de marzo.





No obstante, a diferencia del cronograma de atención que estuvo vigente hasta ayer, podrán acercarse hoy hasta las sucursales independientemente del dígito en que termine su número de documento de identidad. En Misiones el horario habitual de atención es de 8 a 13 en el Macro y de 8 a 15 en el Nación.

Impulsan trámites por salud entre Posadas y Encarnación

El Consulado paraguayo en Posadas impulsó un plan piloto de servicio “punta a punta” en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, para atender las necesidades de personas que residen en ambas orillas del río Paraná y deben enviar documentos, recetas médicas o medicamentos.

Para el ello, el cónsul Rolando Agustín Goiburú habilitó una oficina en la zona primaria de la cabecera paraguaya del puente, donde se atiende de mañana y tarde.

Atendiendo que la frontera está cerrada, muchos paraguayos que requieran comprar medicamentos en Posadas, trámites por cuestiones de salud, desde Posadas a Encarnación y viceversa, pueden solicitar el servicio a través de este plan piloto. Lo mismo vale para los argentinos que residen en Encarnación. Las personas pueden enviar sus documentos en un sobre cerrado y para el retiro de los documentos, el Consulado contactará con el destinatario.