Cadena de pagos y transporte, las preocupaciones de pymes

Jueves 9 de abril de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

En diálogo con El Territorio, Pablo Vernengo, director de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), explicó los principales problemas que enfrentan las pymes por el aislamiento social obligatorio y preventivo en el país. En ese escenario destacó la falta de gestión y operatividad de los bancos para asistir a las empresas y también los inconvenientes con el transporte de mercaderías a diversas zonas del país.

“Desde Came vemos que los bancos no estuvieron a la altura de las circunstancias. La apertura del clearing bancario fue un punto más de conflicto para la pyme porque entraron los cheques a pagar, pero al no tener actividad no se pudo hacer los depósitos correspondientes para cubrirlos. Muchos se gastaron todo lo que es el descubierto, en muchos casos los bancos bajaron las categorías de los descubiertos y eso fomentó que el empresario pyme no pueda sacar efectivo para hacer frente a los sueldos y cubrir muchas cosechas, llámese arroz, citrícola y muchos otros”.

Vernengo también recordó que se afectó de forma significativa el envío de frutas y verduras a los mercados concentradores de las provincias. Y ello significó un fuerte aumento en los costos logísticos.

“Estamos teniendo serios problemas en mandar a los mercados concentradores frutas y verduras. Lamentablemente se elevan los costos de logística y esto está determinado porque los camiones salen con cargas completa, pero vuelven vacíos, porque no pueden traer carga. Ahora no pueden compartir flete. Salvo el sector alimentario, no puede haber tránsito de productos como ser colchones, material para la construcción y demás. Eso encarece la producción de alimentos frutihortícolas”.

Observó que siguen los problemas de tránsito de mercaderías en algunas provincias que generan demoras en el abastecimiento.

“También tenemos ciertos problemas con algunas provincias o ciertos intendentes, que no permiten la libre circulación ya sea de bienes alimentarios o en su efecto maquinarías para poder ir a cosechar; también la circulación de personas para ir a los campos y trabajar en el campo levantando cosechas. Esto es muy claro en Esquina (Corrientes) ante una prohibición del intendente que impide el tránsito de entrerrianos para ir a Corrientes a los molinos o a los cultivares de arroz a levantar la cosecha o a la inversa. En San Luis no se permite la entrada de cosechadoras para hacer la zafra de maní”.



Desde Misiones

Desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se evaluó que la salida de la cuarentena será muy compleja y requerirá combinar muchos sectores. También se apuntó que todos los rubros económicos están en rojo por la inactividad que los afecta.

“Hoy no hay ningún sector que no quiera volver a trabajar. Pero volver a operar requiere una serie de responsabilidades y previsiones. Tiene que haber una rueda de articulaciones para que el aserradero pueda producir y vender su producción, que el transporte circule y no lo detengan en el camino. Todo tiene que contribuir, empleados, empresarios, autoridades y organismos de control para permitir una reactivación”, comentó Alejandro Haene, presidente de la CEM.

Destacó que las empresas necesitan certezas de que su producción llegará a destino.

Además, Haene recordó que hay serios problemas para afrontar pagos y apuntó a la falta de atención en las entidades bancarias.

“En el medio está una cuestión muy básica: que la cadena de pagos está rota. La relación con los bancos se da por correo electrónico. Para pagar sueldos las líneas de crédito que se instrumentaron se están empezando a ofrecer”, detalló.

“Hay actividades como tareferos, proveedores que a veces requieren de efectivo. Está pasando que las empresas que tienen fondos, generalmente los retiraban por ventanilla, pero al no estar abiertos no pueden retirar la plata. Al retirar dinero, se hace a través de un vidrio. No debería haber tantos problemas”.

Haene proyectó que la necesidad de efectivo puede generar problemas en los próximos días.

“Dicen que el lunes van a abrir los bancos. Puede pasar dos cosas: o que se queden sin efectivo o que no les alcance el horario para ser atendidos. Pensemos que la atención está cerrada hace 24 días para las empresas. Hay muchos problemas por resolver”.

Agregó el dirigente y empresario que “se está creando el mal humor con la gente que quiere cobrar y el empleador quiere pagar. Después hay un problema por las empresas que no están logrando depositar cheques porque en la ciudad donde están no hay TAS (Terminales de Autoservicio) para depositar externamente. Se le están venciendo los cheques que tienen en su poder, no están logrando cubrir cuentas, con todo el problema que esto genera”, concluyó.