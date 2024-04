Marcha masiva en Posadas: “La universidad es de los trabajadores” | El Territorio

Marcharon desde el mástil de la avenida Mitre hasta la plaza 9 de Julio por el presupuesto universitario y la reivindicación del derecho a la educación universitaria pública y gratuita

miércoles 24 de abril de 2024 | 6:05hs.

Los manifestantes marcharon en apoyo al reclamo de las universidades desde el mástil de Mitre. Foto: Natalia Guerrero

Pese a la jornada lluviosa en Posadas en la tarde de ayer, se realizó una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, que se replicó en todo el país encabezada por docentes, no docentes, estudiantes y administrativos de las universidades nacionales, así como también familias, vecinos, jubilados, asociaciones y agrupaciones sociales. En Misiones, la gran convocatoria tuvo lugar en la ciudad capitalina, pero también hubo movilizaciones en Eldorado y Oberá.

En este contexto, la concentración fue en el mástil de avenida Mitre pasadas las 15 y desde ese punto, cientos de personas, con carteles en manos, comenzaron a marchar en fila y avanzaron por calle Ayacucho, con destino a la plaza 9 de Julio. La marcha comenzó con el canto “la universidad es de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. Así como también “la educación es del pueblo, no se vende”. Entre los carteles que sostenían los ciudadanos en defensa de la educación pública universitaria se podía leer: “Marchamos por la cultura, educación y la ciencia”. “Nos quieren brutos y obedientes, no libres”. “El pueblo no cambia de idea, pelea por la educación”.

La manifestación

La marcha en Posadas fue multitudinaria ya que había cientos de manifestantes que apoyaron la causa. Alrededor de cuatro cuadras eran las filas de personas que marcharon a la plaza 9 de Julio de la ciudad donde al llegar se cantó el Himno Nacional Argentino. Luego, se procedió a leer un documento en el que se argumentó la marcha “en defensa de la educación pública “por mayor presupuesto para la universidad y el sistema científico-tecnológico y por la recomposición del salario de los trabajadores de las universidades por las conquistas del movimiento estudiantil”.

Entre las autoridades de las universidades, acompañaron a los estudiantes el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones, Sergio Katogui; Horacio Simes, decano de la Facultad de Económicas; Cristian Garrido, decano de Humanidades; y Dardo Martí, de Exactas, así como también los secretarios generales de las Asociaciones de Docentes Universitarios Adunam y Udum.

En este contexto, el vicerrector Katogui expresó en diálogo con El Territorio que “junto con la comunidad universitaria se marchó en reclamo por el presupuesto universitario”, y valoró que “a pesar del mal tiempo hubo una gran convocatoria”.

El reclamo

Sobre los reclamos, Katogui apuntó que “marchamos principalmente por la educación pública universitaria, que entendemos tiene que conservar su naturaleza de gratuidad e inclusión, además de garantizar la calidad”.

Por su parte, el director de la Escuela de Enfermería, José Ávalos, coincidió “que es un reclamo muy importante porque se está pasando muchas necesidades en el ámbito universitario”. Además, dijo que “no es contra nadie, más bien es en apoyo de la universidad pública y gratuita así como también en reclamo por el financiamiento sumamente necesario por los costos de los insumos, en el caso de enfermería así como también en otras carreras donde los estudiantes deben avanzar y necesitan tener los materiales”.

Por otro lado, Rubén Staczuk, secretario general de Adunam, calificó de “muy importante” la marcha “que convoca a 57 universidades al mismo tiempo manifestando la disconformidad con las políticas actuales del gobierno, en tanto y en cuanto no están mandando las partidas necesarias para garantizar los gastos de funcionamiento y por otro lado no de garantiza las actualizaciones salariales de acuerdo al índice inflacionario de los últimos cinco meses”.

“Nuestro compromiso es con el mantenimiento de las universidades, de los estudiantes en las aulas, pero queremos que nos garanticen el desarrollo de las actividades académicas como también los insumos necesarios para las carreras vinculadas al laboratorio, enfermería, a salida de campo, a viajes, a los comedores universitarios”.

