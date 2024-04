El discurso de Passalacqua tendrá eje en un Estado eficiente y de contención | El Territorio

Pondrá acento en programas que cuiden el bolsillo, la salud, bienestar y seguridad de los misioneros. Misiones tendrá la primera Brigada de Drones de la Argentina

domingo 28 de abril de 2024 | 6:05hs.

Con el discurso de Passalacqua se dará inicio al período legislativo 2024.

El gobernador Hugo Passalacqua se encuentra ultimando el primer discurso de su segunda gestión que brindará el 1 de mayo en la Cámara de Diputados de Misiones.



El medio del actual escenario complejo argentino en lo económico y social, El Territorio pudo saber que apuntará a reforzar como política pública “un Estado eficiente”, cuidando la salud, continuando con la apuesta educativa de vanguardia, sostener las obras de viviendas, con la novedad de no sólo reforzar la seguridad mediante cámaras sino crear la primera Brigada de Drones de la Argentina.



De esta forma se conoció que el mandatario provincial buscará retomar programas exitosos y sencillos, lo que lo supo identificar y es de su propio sello y el de este gobierno.



Para llegar a ello, el mensaje que dejaría el mandatario esta semana estaría enfocado en dar un fuerte acento en lo social, manteniendo el cuidado de la población reforzando y optimizando el sistema de salud pública.



Es decir, mantener la cercanía del Estado dando contención al ciudadano en tiempos complejos y crispados a nivel nacional. Para contrarrestar y contener a los misioneros, se supo que pondrá fuerte énfasis en aquellos programas que son de gran ayuda diaria a la familia misionera, como los Ahora en todas sus variedades y la presencia del Fondo de Crédito como motor para ayudar a los emprendedores de la provincia.



Ello además de resolver urgencias a los municipios, mediante el plan vial trazado con Vialidad Provincial y entregas de títulos de tierras.



Ante un escenario adverso

Las acciones se darían en un contexto complejo para todas las provincias, como lo marca la caída de la economía nacional en casi un 40%, que termina resintiendo tanto la coparticipación federal como la recaudación propia.



A pesar de este momento crítico nacional, Misiones mantiene una situación estable de su economía tal como determinó la calificadora de riesgo Moody’s, en el relevamiento realizado en marzo. En tal situación se mantiene un número reducido de provincias, ya que en total otras 21, mostraron un descenso en la calificación. Por eso, este dato sería resaltado por el mandatario porque representa un inmenso indicador para futuros inversores.



Está claro, tal como se percibe ahora, que la construcción no tendrá el movimiento que venía registrando hasta el año pasado por los recortes nacionales, pero la idea es al menos mantener un ritmo mínimo de obras durante estos años.



Donde la Provincia pondría todo su esfuerzo e ingenio es para sostener la política habitacional, que ubica a Misiones como ejemplo a nivel nacional. Lo que se conoció es que se continuará construyendo en forma estratégica y en la escala que permitan los recursos.



Del mismo modo, se buscará incrementar la producción de energías limpias en la provincia, dando continuidad a lo iniciado años anteriores como la instalación del Parque Solar en Posadas.



Otras áreas

También se conoció que, en el discurso, Passalacqua haría foco en el deporte desde lo social y en el alto rendimiento. Como muestra de ello, se conoció que algunos equipos olímpicos que estarán presentes en París vendrán a entrenarse a la provincia.



Todo lo previo sin descuidar otras banderas que levanta Misiones, para lo cual se pudo saber que la Provincia apuntaría a redoblar la innovación y la economía del conocimiento.



Durante la semana, Passalacqua estuvo abocado a la confección de su discurso inaugural. De lo que se supo, además del repaso de lo realizado y ejecutado hasta ahora, brindará herramientas y soluciones urgentes para hacer frente al actual contexto económico y social generado a partir de las medidas impuestas por el gobierno nacional.



En turismo

Si algo creció pospandemia fue el turismo en Misiones y quedó en claro todo el potencial de progreso y generación de empleo.



Por eso, el mandatario provincial tendría como prioridad seguir reforzando tanto la conectividad con la Argentina como con el mundo.



De allí el esfuerzo de volver a recuperar aquellos vuelos que se perdieron durante la pandemia. Uno de los casos más concretos fue el de Iguazú-Madrid, de gran potencial para el turismo extranjero.



En seguridad

Para proteger tanto a la población misionera como a cualquier visitante, es necesario mantener en alto la inversión en seguridad.



Por tal razón, se conoció que Misiones continuará en la senda de dotar mayor tecnología a favor del cuidado de la ciudadanía. La novedad que anunciaría el gobernador no es sólo es la ampliación de la red de cámaras de seguridad, como ya lo viene haciendo efectivo en toda la provincia, sino que ahora dará un paso más y creará la primera Brigada de Drones de la Argentina. Toda una novedad para la vigilancia y resolución de algunos delitos.



En la región

Algo que siempre identificó a Passalacqua fue reforzar los lazos en la región. Ello quedó nuevamente reflejado en los recientes viajes a Brasil, tanto en Porto Alegre y San Pablo. La idea sería afianzar tal relación en un intento de desarrollo conjunto.



De esta manera, como es de rigor, brindará a los legisladores un informe detallado del estado general de la administración provincial, como algunas acciones e iniciativas previstas desde la administración provincial durante este año.



Con su presencia en el recinto, se abrirán las sesiones ordinarias del 52° período legislativo en Misiones.



El inicio del discurso del mandatario provincial está previsto para las 10, previo a ser recibido como es de rigor por el presidente de la legislatura Oscar Herrera Ahuad, quien a su vez reemplazó en ese cargo al diputado Carlos Rovira, que ocupa el lugar de vicepresidente primero de la Legislatura.



De esta manera, estarán presentes en la jornada inaugural del período legislativo dos exgobernadores, escuchando el discurso del actual mandatario provincial que a su vez estará acompañado por intendentes de toda la provincia e invitados especiales en el recinto.

Será su quinto discurso, contemplando su primera gestión

El del 1 de mayo será el primer discurso de Passalacqua en su segundo mandato, pero el quinto informe ante la Cámara de Diputados, si se tiene en cuenta su primera gestión de gobernador que comenzó en 2015 y se extendió hasta el 2019. En forma posterior, había ocupado una banca de diputados, siendo electo vicepresidente de la Legislatura.



Tras presentarse de nuevo como candidato a gobernador resultó electo en mayo de 2023 y asumió el cargo el 10 de diciembre del año pasado.



El repaso de algunos puntos abordados ante los diputados, da cuenta de cada momento que viene transitando el país, con algunas cuestiones que se tornan cíclicas.



En su discurso del 1 de mayo 2016, había destacado “uno de los grandes pilares de esta gestión es la generación de empleo” y por entonces, anunció la creación de una caja de créditos y fomento, que se tornaría de gran relevancia para el apoyo de diversos emprendimientos no tradicionales. Además de dar a conocer un fuerte respaldo a la industria, el agro, la yerba mate y mejorar los caminos de la producción. Aspectos que sostiene como ejes.



En su segundo discurso ante el recinto, en mayo 2017, destacó como prioridades la salud, seguridad, producción e industria e hizo un llamado a la oposición a avanzar en un proyecto como provincia. Se mostró, entonces, firme en la “política fiscal”, que permite “un Estado fuerte y soberano” producto de una administración ordenada.



En su tercer discurso ante los diputados, el 1 de mayo de 2018, salió en defensa del rol del Inym en cuanto a seguir regulando los precios de la yerba mate y evitar que lo haga el mercado. Casi como un anticipo de una realidad que se vive hoy, esta vez por disposición del gobierno nacional que a través del DNU pone en crisis al sector.



“Un Estado fuerte y cercano que permite dar respuesta a los humildes”, es lo que afirmaba en su cuarto y último discurso en su primer mandato de gobernador, el 1 de mayo de 2019, ante los legisladores y en compañía del entonces vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.