“Aún estamos lejos de la meta”, señaló Alberto Fernández

Jueves 9 de abril de 2020

El presidente Alberto Fernández reiteró ayer que el lunes seguirá la cuarentena. El mandatario contó que durante la videoconferencia que mantuvo el martes con los gobernadores les planteó la “preocupación” por la circulación de gente, y aseguró que ven “relajamientos que preocupan”.

Con este panorama, anticipó que “en la Capital y GBA hay que preparase para seguir, estamos muy lejos de la meta”.

“Como sociedad estamos haciendo las cosas bien. Los gobernadores están todos codo a codo peleando a la par de uno, con un compromiso enorme de todos y cada uno, lo mismo todos los intendentes, acá, en el GBA, como con Rodríguez Larreta en la Ciudad, Jorge Macri, Grindetti, Valenzuela, Posse, Montenegro, todo están codo a codo trabajando para sacar esto adelante, esta es la mejor Argentina”, dijo Fernández en diálogo con el canal C5N.



Cristina y la economía

Fernández contó también que se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Ayer estuve con Cristina por primera vez porque terminó su cuarentena. Nos saludamos a la distancia porque no podemos tener contacto. Hacía como un mes que no la veía. Hablamos de todo. De cómo estaban las cosas y su mirada de las cosas por su gran experiencia. Nuestra preocupación por los precios para que los vivos no se abusen del pueblo. Estuvimos como dos horas”.

Sobre los problemas económicos derivados de la extensión de la cuarentena, Alberto Fernández aseguró: “Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”.

Además, anticipó, seguirá vigente la asistencia alimentaria a los barrios más humildes. “Este problema que hubo con el precio de los alimentos es el resultado de comprar un 50% más de alimentos para que a nadie le falten alimentos”, informó.

Fernández les comunicó el martes a los gobernadores que su plan incluye autorizar la construcción, primero del sector público y luego del sector privado.

Sin precisiones, dijo que la intención es permitir que retomen algunos pocos rubros de la industria y del comercio pero con protocolos de salud muy rígidos y de manera muy selectiva: horarios reducidos y un máximo de gente junta.