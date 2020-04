Controlan uso de barbijo y prohíben ingresar sin él a comercios y bancos

Jueves 9 de abril de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Desde ayer rige el decreto provincial 450/20 donde se establecieron normativas para la utilización de protección nasal y bucal en lugares públicos.

“Establécese la obligatoriedad, en todo el territorio provincial, mientras ello se considere necesario en atención a la situación epidemiológica existente, de la utilización de mecanismos de protección nasal y bucal, en todo lugar de circulación pública y/o espacio donde concurra el público en general”, reza el documento.

Este miércoles, en el primer día de vigencia formal de la disposición, el acatamiento fue dispar en la calle pero no así en instituciones como bancos y algunos supermercados, que no permitían el ingreso de personas sin tapabocas.

“Si es para protección y sirve me parece bien. En mi caso ya venía usando y lo voy a reforzar”, comentó a El Territorio Lucía mientras circulaba por la plaza 9 de Julio de Posadas. “En casa lo primordial es mantener la higiene, uso mucha lavandina para limpiar, cuando llego me saco la ropa que usé en la calle y la pongo a lavar”, enumeró sobre las medidas que dispuso puertas adentro de su vivienda.

Otra de las consultadas, María Teresa, habló del largo peregrinar que realizó para conseguir el elemento de protección, que en su caso es de uso obligatorio por prescripción médica. “Tengo problemas respiratorios y hace una hora que estoy recorriendo farmacias y no consigo por ningún lado”, señaló molesta.

“Tengo que usar uno especial porque los de tela no me sirven. En la calle la Policía está exigiendo que se use, pero me pregunto cómo hace el que no tiene, si no se consigue en ningún lado. Yo sí o sí necesito y ya no sé a quién pedirle, si van a exigir que regalen, porque no todos pueden comprar y donde hay abusan con los precios”, agregó.

Y mientras esperaba para ingresar a una cadena de supermercados, Patricia comentó que también le pidieron un barbijo para acceder a una entidad bancaria. “En casa no sale nadie y si alguien tiene que hacerlo se sale de a uno. Además tenemos un pediluvio en la puerta con agua y lavandina, así que el que entra se cambia los zapatos, tiramos desinfectante y usamos mucho alcohol en gel y los chicos no salen ni a la vereda”, expresó sobre las medidas higiénicas adquiridas.

Con el afán de cumplir con la disposición hubo quienes circulaban con diversos elementos para cubrirse. Desde bufandas o pañuelos hasta los más insólitos que llevaban remeras cortadas.



De a poco

En Iguazú el movimiento de personas en las calles céntricas de la ciudad continúa reducido, simplemente se concentra en cercanías de supermercados y entidades bancarias, pero en los barrios la circulación sí es fluida.

Con respecto al uso del barbijo en la vía pública, no se notó un incremento en la cantidad de personas con el elemento. De cada diez solamente dos lo utilizaban ayer.

En contraste, en Eldorado el número de personas que los usa creció notablemente.

Ahora comenzó a ser frecuente ver a transeúntes caminar por las calles con algún tipo de protección. Aquí muchos de los barbijos utilizados son de confección casera. Marta, una jubilada que esperaba en la fila del banco, contó: “Vi videos de cómo hacerlos y me hice unos cuantos para tener. Yo ya soy grande y me tengo que cuidar, no puedo andar corriendo riesgos. Al principio es un poco incómodo, pero te terminás acostumbrando”.

Fuerzas de seguridad apostadas en las cercanías de las entidades aconsejaban a quienes no usaban acerca de la conveniencia de tenerlos. En los comercios habilitados como farmacias y supermercados, los empleados están obligados a portar barbijos y se nota el cumplimiento a rajatabla.

En San Pedro, en los lugares de mayor concentración de personas, la utilización fue acatada a medias. En espacios como el cajero automático, más del 70% aguardaba en extensas filas sin el tapabocas.

La población en su mayoría está en conocimiento de la nueva resolución, pero desconocen la forma de confeccionar un barbijo casero o argumentan que no consiguen en farmacias. En comercios de bienes esenciales ya exigen a los clientes ingresar con el cubrebocas.

“Me parece una medida muy buena, que puede ayudarnos a controlar el virus. Yo salí a hacer unos trámites y lo estoy utilizando todo el tiempo que estoy en la calle. Tenemos que unirnos, cumplir las medidas sanitarias y rezar mucho para que Dios nos libre de esta enfermedad”, indicó Luisa Marcelo, una vecina que caminaba por las calles sampedrinas.