La patrona de la música congregó a distintos artistas de la localidad y la zona.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 22:28hs.

La localidad de Ruiz de Montoya vivió a pleno la Fiesta Provincial de Santa Cecilia, patrona de la música. Con esta iniciativa, artistas locales y de comunas aledañas se congregaron en el salón que lleva nombre de la patrona para brindar su talento musical.

Con respecto a este evento, Mariela Mallmann, directora de cultura de la citada localidad, en diálogo con El Territorio describió que tanto en la serenata organizada el último sábado como en el almuerzo que se llevó a cabo este domingo la presencia de público fue importante, donde no solo se convocaron los montoyenses, sino también gente de distintos puntos de la provincia.

Asimismo, en la noche del sábado se contó con la presencia estelar de Fabian Meza, quien brindó todo su talento en el escenario. Asimismo, este domingo le llegó el turno a RP 2000 de Capioví que, con la mejor música cervecera y 50 años de trayectoria, brindaron un gran espectáculo a la comunidad.

Además, la funcionaria comentó que se contó con músicos de distintos puntos de la provincia y hasta llegaron artistas desde Campo Grande, Jardín América, Capioví, entre otros municipios quienes ofrecieron un variado número artístico tanto el sábado por la noche y el domingo al mediodía.

Por otra parte, Mallmann rescató la importante concentración de público al tener en cuenta que el domingo al mediodía hubo venta de asado y se vendieron más de 600 kilogramos. Por lo tanto, marcó un alto acatamiento de comensales quienes se reunieron para degustar del asado como así también disfrutar de los números artísticos que hubo en el escenario del Salón Santa Cecilia de Ruiz de Montoya.