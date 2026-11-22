Puerto Esperanza: pedía comida por delivery y estafaba con el pago, lo escracharon en las redes sociales y fue detenido

El detenido pidió comida por 99 mil pesos, la recibió y no efectuó la transferencia que había prometido como pago. La presunta estafa fue denunciada por el comerciante y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 20:41hs.

Un hombre de 31 años quedó detenido este domingo en Puerto Esperanza tras realizar un pedido de comida por 99 mil pesos y no efectuar la transferencia prometida como forma de pago. La presunta estafa fue denunciada por el comerciante y cobró repercusión en redes sociales. El episodio ocurrió en el barrio 8 de Diciembre, donde Francisco Andrés V. (20) había acordado la entrega de un pedido de delivery por un total de $99.000. El cliente habría asegurado que abonaría por transferencia bancaria al recibir la comida, pero el dinero nunca ingresó a la cuenta del comerciante. Tras la denuncia, personal de la Comisaría de Puerto Esperanza, dependiente de la Unidad Regional V, inició las averiguaciones para identificar al involucrado. Las tareas permitieron vincular el hecho con Mauricio R. (31), quien, según las investigaciones, también habría participado en otros episodios similares en la localidad, aunque sin denuncias formales. Los efectivos localizaron y detuvieron al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia. La Policía dio intervención al magistrado competente y espera las directivas para avanzar con las actuaciones.

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