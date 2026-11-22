El animal fue trasladado a una veterinaria de Oberá, donde se constató una herida punzocortante de casi diez centímetros de profundidad. Luego el agresor reconoció responsabilidad y se ofreció a pagar 210.000 pesos de gastos.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 19:15hs.

Un grave caso de maltrato animal se registró este domingo en la localidad de Guaraní, donde un perro fue atacado con un cuchillo tipo puñal que quedó incrustado en su cadera.

La denuncia fue radicada por Aldana Ayelén C. (19), quien relató que alrededor de las 11.30 salió hasta un kiosco y su perro Firu la siguió.

El animal quedó frente al domicilio de un vecino identificado como Luis Orlando A..

Al regresar a su casa, la joven constató que el perro tenía un cuchillo incrustado en la zona de la cadera, por lo que inmediatamente lo trasladó a Oberá para recibir atención veterinaria.

En la veterinaria Servivet, la profesional diagnosticó una herida punzocortante de tres centímetros de diámetro y casi diez centímetros de profundidad, con hemorragia.

Firu necesitó suturas, suero y calmantes, con un costo de atención de 210.000 pesos.

A su vez, Luis Orlando A. (38) se presentó en el domicilio de la joven y confesó que fue quien atacó al animal. Además, manifestó que se haría cargo de los gastos veterinarios. Más tarde, también compareció en la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

Tras consultar con el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, se dispuso que, una vez abonados los gastos ocasionados por la atención del perro, se le notifique la instrucción de la causa y continue en libertad, mientras avanzan las actuaciones por maltrato animal.