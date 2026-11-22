Falleció el motociclista que había despistado en el puente del Acceso Sur en Posadas

El motociclista fue identificado como Elías Exequiel Rojas (35), quien permanecía internado con riesgo de vida en el Hospital Dr. Ramón Madariaga luego de protagonizar un siniestro vial durante la noche del sábado. Este domingo por la tarde se confirmó su fallecimiento.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 15:05hs.

El motociclista fue identificado como Elías Exequiel Rojas (35), quien permanecía internado con riesgo de vida en el Hospital Dr. Ramón Madariaga luego de protagonizar un siniestro vial durante la noche del sábado. Este domingo por la tarde se confirmó su fallecimiento. El hecho ocurrió sobre la avenida Domingo Cabred, en el sector del puente que continúa el Acceso Sur, donde Rojas circulaba en una Honda Wave de 110 cc y habría perdido el control del rodado, protagonizando un despiste. En un primer momento, el conductor había ingresado al Hospital Madariaga sin poder ser identificado. Sin embargo, a partir de las averiguaciones realizadas por efectivos de la Comisaría Cuarta, se logró ubicar a su padre, Aníbal Lisandro R. (62), quien aportó los datos que permitieron establecer la identidad del motociclista. Finalmente, alrededor de las 14:30 horas de este domingo, desde el centro asistencial informaron el fallecimiento de Elías Exequiel Rojas, por lo que se ampliaron las actuaciones policiales correspondientes.

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