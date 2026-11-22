Perdió el control al cruzar un espejo de agua y terminó despistando sobre la Ruta Provincial 5 en Panambí

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando Francisco Jesús S. (21), domiciliado en Los Helechos, circulaba a bordo de un Peugeot 408 y, al cruzar por un sector con acumulación de agua sobre la calzada, habría perdido el control del rodado.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 14:45hs.

Un hombre de 21 años protagonizó un despiste este domingo por la mañana a la altura del kilómetro 11 de la Ruta Provincial 5, en Panambí. El vehículo habría perdido estabilidad al atravesar un espejo de agua y su conductor fue trasladado al hospital local para una evaluación médica, luego de manifestar mareos. El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando Francisco Jesús S. (21), domiciliado en Los Helechos, circulaba a bordo de un Peugeot 408 y, al cruzar por un sector con acumulación de agua sobre la calzada, habría perdido el control del rodado. A raíz de lo sucedido, el conductor fue trasladado preventivamente al hospital local para recibir atención médica y determinar su estado de salud. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II quienes realizaron las pericias correspondientes.

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