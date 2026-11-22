La elección se llevará a cabo este 24 de noviembre y pueden votar por la representante nacional mediante la web y la aplicación del certamen.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 14:47hs.

La representante argentina en Miss Universo 2026, Daiana Stefani Pereyra, se destacó en el desfile de trajes típicos realizado en San Juan, Puerto Rico, con una propuesta inspirada en el Escudo Nacional y los símbolos patrios. Su vestuario, presentado bajo el lema "La mujer que lleva el sol de una nación", combinó elementos históricos con un mensaje dedicado a las mujeres argentinas.

La modelo misionera, de 28 años y oriunda de Posadas, apareció en la pasarela con un diseño celeste y blanco que recreó la insignia nacional. Uno de los elementos más llamativos fue el Sol de Mayo ubicado sobre su cabeza, acompañado por una estructura que representaba el Escudo Nacional a sus espaldas.

A través de sus redes sociales, Pereyra explicó el concepto detrás del vestuario. Según detalló, el gorro frigio representa la libertad, mientras que las palomas simbolizan la paz y la esperanza. La propuesta busca homenajear a la mujer argentina contemporánea, a quien definió como fuerte, valiente, independiente y orgullosa de sus raíces.

La frase "La mujer que lleva el sol de una nación" sintetizó el mensaje que acompañó su presentación. Con esta elección, la representante argentina llevó a la pasarela internacional una interpretación de los símbolos nacionales y su vínculo con la identidad del país.

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Cómo votar por Daiana Pereyra en Miss Universo 2026

La participación del público también tiene un papel importante en esta edición. Quienes quieran apoyar a Daiana Pereyra pueden emitir su voto a través de la aplicación oficial MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS, o mediante el sitio web habilitado por la organización.

Los votos del público contribuyen a definir parte de la clasificación al Top 30 de semifinalistas. Sin embargo, la elección de la ganadora de la corona dependerá del jurado y del desempeño de las candidatas durante las distintas instancias de la competencia.