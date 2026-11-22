La tercera edición del encuentro reúne a visitantes de Misiones y la región. Entre los participantes hay viajeros que recorren el país desde hace décadas y mujeres que encontraron en la jubilación la oportunidad de cumplir el sueño de viajar sin apuros

domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:51hs.

Viajar sin apuros, descubrir lugares y construir amistades en cada destino. Para quienes eligen recorrer los caminos en una casa rodante, la experiencia va mucho más allá de conocer paisajes. Es una forma de vida que combina libertad, compañerismo y la posibilidad de convertir cada viaje en una nueva historia.

Esa filosofía se refleja en la tercera edición del encuentro Posadas Rodante que se realiza en el camping municipal de la capital provincial, donde este domingo se reunieron unos 70 motorhomes de Misiones, otras provincias y países limítrofes. Entre los participantes hay familias, jubilados y viajeros que encontraron en la ruta un espacio para cumplir proyectos personales y compartir experiencias.

Uno de ellos es Jorge Martínez, aunque en la comunidad todos lo conocen como Coquín o Mielín. Tiene 69 años y viaja desde muy jóven, cuando comenzó a recorrer distintos lugares con una mochila al hombro y un grupo de amigos. Con el paso del tiempo, esa inquietud se transformó en una pasión que lo llevó a conocer prácticamente todo el país, además de destinos de Chile, Brasil y Bolivia.

Actualmente integra "Familia Rodantera de Misiones", un grupo que reúne a más de 300 integrantes, y participa de otras comunidades donde organizan encuentros y reuniones. Lo que más valora de esta modalidad no es la cantidad de kilómetros recorridos ni los lugares que pudo conocer, sino los vínculos que construyó durante sus viajes.

"No es viajar y conocer, es viajar y sembrar", definió. Para explicar esa idea, contó que las amistades se reconocen con el tiempo, cuando vuelve a recibir llamados y mensajes de personas que conoció en distintos puntos del camino. "Te das cuenta cuando sembrás, cuando volvés y te empiezan a llamar de un lado, te saludan de otro. En fechas especiales se te satura el teléfono", relató.

Su próxima aventura será junto a su esposa y su hija, con quienes desde hace algunos años recorren distintas regiones de Paraguay. Para estas vacaciones tienen previsto completar un recorrido por el norte del país vecino, donde destaca especialmente la hospitalidad de sus habitantes.

Una jubilación para cumplir sueños

La historia de Jenny Wasiuk tiene otro punto de partida. Tiene 61 años, se jubiló hace uno y decidió que era momento de concretar un deseo que la acompañó durante buena parte de su vida: viajar sin horarios ni apuros.

Su casa rodante se llama Kairós, una palabra de origen griego que representa el momento oportuno, en contraposición a Cronos, asociado al tiempo lineal. La elección del nombre tiene un significado personal: "Kairós es el momento especial en que algo sucede. Este es mi momento", explicó.

Wasiuk fue campamentista durante toda su vida y esperaba que la jubilación le permitiera recorrer el país con mayor libertad. Hace tres años conoció a Mujeres Rodanteras Argentina, una comunidad que tiene alrededor de 27.000 integrantes en Facebook y que reúne tanto a quienes ya viajan como a mujeres que buscan información y se preparan para animarse a salir.

También cuentan con grupos de WhatsApp en los que comparten experiencias, intercambian recomendaciones y se acompañan durante los recorridos. En Misiones, además, tienen un subgrupo que les permite organizar encuentros entre las viajeras de la provincia.

Aunque muchas emprenden sus recorridos individualmente, Jenny sostiene que no están solas. La comunidad funciona como una red de apoyo que permanece activa incluso cuando están lejos de sus hogares.

A las mujeres que todavía sienten temor de viajar por su cuenta, les deja un mensaje: "El miedo viaja en el asiento de la acompañante, vamos juntos. El miedo siempre está". Y agregó que los imprevistos también pueden ocurrir en la vida cotidiana, por lo que considera importante no dejar que el temor impida concretar proyectos personales.

Desde que comenzó esta etapa recorrió Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y distintos puntos de Misiones, provincia que asegura seguir descubriendo y amando. Su próximo objetivo es emprender un viaje más extenso hacia la cordillera, bajar desde Salta por la Ruta 40 y avanzar hasta donde se lo permitan las ganas, la salud y la paciencia.

"¿Nos jubilamos y qué nos queda por hacer? Vivir un sueño, cumplir un sueño. El mío era viajar. El sueño de otra persona puede ser hacer zumba, hacer un curso o estudiar. No nos quedemos después de jubilarnos. Chicas, a cumplir sueños", expresó.

Una comunidad que crece en la ruta

Las experiencias de Jorge y Jenny forman parte de una comunidad que encuentra en los encuentros una oportunidad para compartir recorridos y fortalecer vínculos. Según explicó Omar Nebel, director del camping municipal, este año decidieron concentrar todas las actividades dentro del predio para favorecer la convivencia entre los participantes.

La convocatoria reúne a viajeros de distintos puntos de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Buenos Aires y países limítrofes. Nebel también destacó que algunos visitantes comenzaron a extender sus estadías en Posadas: quienes antes utilizaban la ciudad como una parada de una o dos noches ahora permanecen tres o cuatro días.