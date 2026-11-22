La primera actividad de los misioneros en la Isla fue visitar el cementerio de Darwin donde recordaron a los soldados caidos durante el conflicto bélico de 1982 frente a Inglaterra.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 16:15hs.

Imagen captura de video.

Los ocho veteranos de Malvinas de Eldorado empezaron su recorrida por las Islas Malvinas y la primera actividad estuvo marcada por la emoción y el homenaje. Los misioneros visitaron el cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982. Recordaron a los camaradas y le rindieron tributo durante la mañana de este domingo.

El Cementerio de Darwin es un cementerio militar ubicado en la isla Soledad de las Islas Malvinas, a unos 2 kilómetros de Puerto Darwin y a 88 kilómetros de Puerto Argentino, donde descansan los restos de combatientes argentinos caídos en la guerra de 1982.

El grupo completo integrado por Roberto Mareco, Darío Gogolín, Benito Benítez, José Donato Portillo, Asunción Duarte, Miguel Talavera, Luis Kovalski, Miguel Cabral y el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán viajó hasta el lugar y recorrieron las tumbas donde descansan los camaradas caídos durante el conflicto bélico con Inglaterra.

“Acá descansan los restos de un gran camarada de promoción, Samuel Guerrero, que murió cuando cayó un el helicóptero que trasladaba a gendarmes. Iban a tomar posición sobre monte Kent”, recordó Luis Kovalski del grupo Alacrán de Gendarmería conteniendo las lágrimas y manteniendo un respetuoso silencio frente a la tumba de su colega.

“Acá esta nuestro compañero de la compañía aérea Guillermo García, le vamos a dejar este pequeño presente, humilde rosario de todos los veteranos de Misiones y del país para que descanse en paz. Cumplimos con el pedido de su papá y lo tenemos muy presente todos los días”, comentaron los veteranos Benito Benítez y Darío Gogolin frente a la tumba del soldado que pertenecía a la Compañía de Seguridad y Defensa en la Base Aérea Militar Malvinas.

El correntino Guillermo Ubaldo García fue un soldado conscripto de la Fuerza Aérea Argentina que murió el 1 de mayo de 1982 durante el primer bombardeo británico sobre la Base Aérea Militar Malvinas, en Puerto Argentino. Fue ascendido a Cabo post - mortem y recibió condecoraciones.

“Fue muy movilizante y muy emotivo estar ahí acompañarlos y que ellos puedan recordar a cada colega caído. Había promesas con los familiares que se pudieron cumplir después de 44 años”, comentó Pipo Durán en charla con El Territorio.

Los veteranos misioneros seguirán su recorrido por la Isla hasta el sábado y recorrerán las posiciones donde estuvo cada uno de los integrantes del contingente. En los próximos días visitarán Monte Longdon, Monte Dos Hermanas y San Carlos, entre otros sitios vinculados con el conflicto.

Antes de viajar hasta el cementerio, los eldoradenses desplegaron la bandera de la ciudad en el amanecer del segundo día de la historica visita a la Islas Malvinas.