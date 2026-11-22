Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual infantil en Oberá desencadenó una investigación que permitió localizar y detener a un hombre en la localidad de Santa Ana.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:30hs.

Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual infantil en Oberá desencadenó una investigación que permitió localizar y detener a un hombre en la localidad de Santa Ana.

El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre efectivos de las Unidades Regionales II y XIII de la Policía de Misiones. En paralelo, se activaron medidas de protección para cinco niños y adolescentes que se encontraban bajo el cuidado del investigado.

La causa se inició el pasado 18 de noviembre, cuando una mujer tomó conocimiento de situaciones que podrían constituir delitos contra la integridad sexual de dos niñas, a partir de información aportada por la propietaria de una vivienda del barrio Prosol de Oberá, donde residía el sospechoso junto a sus cinco hijos menores de edad.

Ante la gravedad de lo relatado, la mujer formalizó la denuncia y efectivos de la Comisaría de la Mujer de Oberá iniciaron las actuaciones correspondientes. En ese marco, recibieron declaraciones testimoniales, reunieron información relevante y dieron intervención a la Justicia, ante la cual se solicitó la detención del investigado.

Con el avance de las pesquisas, los policías establecieron que el hombre se había trasladado a Santa Ana. A partir de esa información, se articuló un trabajo conjunto entre la Comisaría de la Mujer de Oberá y efectivos de la Unidad Regional XIII, que permitió determinar su ubicación.

Finalmente, el sábado, los uniformados concretaron su detención en Santa Ana. Posteriormente, una comisión de la Unidad Regional II realizó el traslado del hombre hasta la Comisaría de San Martín, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

Por otra parte, intervino el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispuso una medida excepcional de protección para los cinco hijos del investigado. En consecuencia, fueron trasladados a Oberá y quedaron bajo resguardo institucional en el Hogar Mitaí, mientras continúan las actuaciones judiciales.