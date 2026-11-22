Sin trapiche ni materia prima, comenzaron casi desde cero: hoy producen y comercializan sus dulces dentro y fuera de Misiones.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:00hs.

Un aroma dulce y casero, que se combina por momentos con el de algunas flores silvestres y frutas del cerro de Santa Ana, acompañan todo nuestro recorrido por la chacra variopinta de Fany (62) y Belén de los Santos (26). Allí se producen azúcar mascabo, miel de caña, rapadura, garrapiñada y otros derivados de los cañaverales que, con esfuerzo y delicadeza, se mantienen a lo largo del año.

Ambas cuentan que el trabajo significa, en gran parte, homenajear el legado de Waldemar y Faustina. Son Los Abuelos que dan nombre y sabor a este emprendimiento.

La historia productiva se remonta a 1938, cuando la bisabuela de Belén llegó desde Brasil y elaboró â€‹â€‹derivados de la caña para consumo familiar e intercambio. La miel se usaba para producir caña blanca y la rapadura también servía para el trueque.

Madre e hija elaboran derivados de la caña y comparten con visitantes los secretos de una producción que se remonta a 1938.

Waldemar y Faustina continuaron la tradición. “Antes se usaba mucho el azúcar negra y casi no había azúcar blanca. Nosotros hacíamos miel de caña y rapadura para la casa”, recordó Fany. La familia, compuesta por nueve hijos además del matrimonio, se sostenía principalmente con la producción de tabaco, pero tiempo después dejaron aquello y ampliaron los cañaverales porque, reconoció, “era algo que nos rendía y era más sano”.

El camino no era liviano. Tras la muerte de Faustina, Fany quedó al cuidado de su padre, que falleció en 2022, y la producción se redujo. Belén, que desde chica ayudaba a su madre, se había ido a Posadas a trabajar y estudiar pastelería. La pandemia de coronavirus la llevó de regreso a los cerros de Santa Ana, que avecinan el imponente Parque de la Cruz, y ambos retomaron la actividad. "Teníamos que empezar de nuevo. No teníamos trapiche ni miel, así que al principio íbamos a buscarla en colectivo", contó Belén a El Territorio .

Conseguir materia prima limpia fue otro desafío. Actualmente combinan la producción de sus cañaverales con la compra de miel para abastecerse, principalmente en invierno. En verano elaboran alrededor de 100 litros por semana con caña propia.

La mayor demanda se concentra entre mayo y agosto, en conjunto con el flujo turístico; en los meses de calor refuerzan la venta de comidas y meriendas. Belén destacó las bonanzas del azúcar mascabo al ser un producto libre de químicos y que, en pastelería, aporta humedad y textura a las preparaciones.

En Los Abuelos preparan cinco variedades de rapadura: clásica, con maní, con batata, con naranja y con leche. Para hacerla, detallaron, colocando entre 10 y 12 litros de miel en una olla y la revuelven sobre el fuego hasta alcanzar el punto. "Nosotras ya lo conocemos a ojo. Hay quienes prueban con un poquito de agua para ver si (la mezcla) aguanta, pero nosotras sabemos cuándo hay que sacarla", compartió Fany. Luego trabajo la preparación sobre una mesa con una paleta y la pasan por una zaranda.

Los coletazos de El Niño no afectarán la producción de caña; al contrario, “hacen que crezca más rápido” y obliga a cuidar la cosecha

La mayoría de los elementos que hoy utilizan tienen 70 años. Los moldes y trapiches los usaban los padres de Fany, aunque el tiempo obligó a remodelar y revisar otros mecanismos para que la función de la prensa para la caña sea un motor y agilizar los trabajos.

Con paciencia, dispone las cañas, de a una, sobre el rollo. Juntas, en silencio, coordinadas, atienden a cada paso para que nada se desperdicie.

El predio cuenta con diferentes espacios aunque está detrás de la casa donde se concentra la producción. Relataron que trabajaron para remodelar y poner en funcionamiento nuevamente las instalaciones que antiguamente ocupaba la familia De los Santos, incluidos los hornos y máquinas.

Sobre la materia prima, explicó Belén que este año no debieron lamentar pérdidas de cosechas ya que “el calor y las lluvias favorecen a que crezcan las cañas”. Al contrario, lo que afecta en demasía a estas plantaciones, según contó, son las heladas y bajas temperaturas: “Dos años atrás tuvimos que sacar todo, porque se echó a perder por las heladas fuertes que hubo”, recordó a su turno Fany.

Lo que allí elaboran se destaca por lo artesanal y lo orgánico. Cuando reciben numerosos pedidos, cuentan, el trabajo empieza cerca de las 6.30 hasta el mediodía. A la tarde llega el momento de empaquetar: "Antes trabajábamos de acá para allá y terminábamos agotadas. Yo me lastimé la columna. Ahora bajamos un cambio, porque no vale la pena enfermarse por trabajar tanto", señaló Fany.

Cuando terminó la secundaria, Belén no imaginaba quedarse en la chacra. Se fue a Posadas, trabajó y estudió, pero el regreso cambió su mirada. “Empecé a sentir ese cariño especial ya pensar que teníamos esto, que podíamos aprovecharlo y rendirles homenaje a mis abuelos”, contó.

Madre e hija comparten tareas, decisiones, secretos culinarios y la atención a quienes llegan, con miras a expandir una producción que llama la atención y encontró en Santa Ana tierra fértil para seguir. Fany, por su parte, hace lo que le gusta, cortando con el mandato de que mantener la chacra es a costa de entregar el cuerpo y la vida. "Yo les digo que no se maten trabajando. Uno se enferma, se muere y el trabajo sigue", resumió

Actualmente venden sus elaborados en la chacra que se encuentra a menos de un kilómetro del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, en comercios de la localidad, en San Ignacio, y en ferias de Posadas. También envían un pedido stock de productos a otras provincias del país: “Nos compran porque es un producto limpio, cuando rallan la rapadura y la disuelven para hacer caña, por ejemplo, no queda nada de residuos en el fondo”.

Más allá de los sabores y aromas, la experiencia se completa con la atención que ambos buscan regalar a los visitantes. Fany y Belén reciben grupos escolares y contingentes turísticos, les explican cómo trabajan y los llevan a conocer la chacra. "A la gente le gusta que la recibamos, que pueda sentarse y tomar unos mates. Yo siempre digo que vienen al emprendimiento Los Abuelos, pero que esta es la casa de los abuelos", valoró Belén. El próximo paso, contaron, es tener la habilitación comercial para ampliar los puntos de venta, remodelar el predio, acondicionar el espacio de caña blanca y sumar guías por la chacra, con comidas caseras.