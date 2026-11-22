Mitre y Guaraní tenían que jugar este domingo, pasó al martes y finalmente se jugará en el feriado

domingo 22 de noviembre de 2026 | 16:59hs.

Por las condiciones climáticas, el encuentro entre Mitre y Guaraní por la semifinal de vuelta del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña se postergó.

El partido estaba previsto para este domingo por la tarde en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora, pero se jugará este lunes por la tarde, desde las 18.

En un primer momento el encuentro había pasado al martes, pero finalmente se jugará este lunes feriado.

El ganador se medirá con La Cantera, que el sábado por la tarde derrotó 2-1 a Crucero y se metió en la final del torneo Clausura.

Además del clásico posadeño también se postergó el partido entre Sporting y El Brete, que iban a definir una de las semifinales de la A Intermedia. En la ida empataron 1-1 en San Isidro.