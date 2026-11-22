Los implicados fueron señalados por atacar a golpes a otros dos jóvenes, de 18 y 21 años, quienes sufrieron lesiones en el rostro. La intervención policial se produjo tras un pedido de auxilio del personal de seguridad del establecimiento.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 16:45hs.

Una agresión dentro de un boliche ubicado sobre la avenida Costanera de Posadas terminó durante la madrugada de este domingo con cuatro jóvenes de 18 años detenidos por la Policía de Misiones.

Los implicados fueron señalados por atacar a golpes a otros dos jóvenes, de 18 y 21 años, quienes sufrieron lesiones en el rostro. La intervención policial se produjo tras un pedido de auxilio del personal de seguridad del establecimiento.

El episodio se registró alrededor de las 3, cuando efectivos de la División Seguridad Costanera, dependiente de la Unidad Regional I, fueron comisionados por el Centro Integral de Operaciones 911 ante una situación de violencia en el local bailable.

Al llegar, los policías encontraron a cuatro jóvenes que habían sido retenidos por el personal de seguridad del lugar, señalados como los responsables de agredir físicamente a Santino Leonel L. (18) y Franco Manuel L. (21), quienes presentaban lesiones en la zona del rostro.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la detención de Juan Alberto A. (18), Juan Mateo Ezequiel M. (18), Lucas Damián A. (18) y Brian Ezequiel G. (18), quienes fueron sometidos al correspondiente examen médico.

Por su parte, los dos damnificados fueron trasladados a la Comisaría Primera para formalizar las denuncias, mientras que los cuatro detenidos quedaron alojados en esa dependencia policial, a disposición de la Justicia.