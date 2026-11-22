Observar la pintura que volvió a Posadas es un viaje en el tiempo. Sumergirse en el cuadro remite la imaginación a la Bajada Vieja, donde lo pintó Habiyú. Una inundación permitió conocer su origen.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

Es imposible escapar a esa mirada. La Virgen de Habiyú tiene ojos negros, grandes. Observarla es una experiencia mágica de fuerte comunicación. Y no es necesario ser religioso, tiene además el peso de la historia.

La Virgen de Habiyú es un pequeño óleo sobre tela (19,5 centímetros por 25 centímetros) pintado en lo que ahora es Posadas, en 1618 por el artista guaraní JM Habiyú. Pertenece al patrimonio del Museo Enrique Udaondo de Luján, Buenos Aires. Y estará en exhibición en el Museo Aníbal Cambas hasta marzo del año que viene.

Observar la pintura es también un viaje en el tiempo. Sumergirse en el cuadro remite la imaginación automáticamente a la Bajada Vieja porque ese cuadro se pintó ahí hace 408 años.

Con rayos infrarrojos se detectó, debajo del óleo, un dibujo preparatorio atribuido al jesuita y al pintor Luis Berger.

Pero detrás de esta maravillosa obra hay una historia. Hasta el año 1992 se sabía poco sobre ella. Era una más de las tantas pinturas religiosas que se hicieron en el Río de la Plata. Pero una inundación que afectó al museo en Luján, el agua inundó hasta la mejilla de la Virgen, obligó una restauración.

Y ahí surgió el dato clave. Los especialistas que trabajaron en el rescate de la obra encontraron en el reverso de la tela la inscripción “JM Habiyú, Fecit Itapua 1618”.

Es decir que la obra fue creada en la reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, fundada por Roque González de Santa Cruz en 1615 sobre la margen izquierda del río Paraná, donde hoy se encuentra Posadas. Esta misión estuvo hasta 1621, cuando fue mudada a la otra orilla.

Estudios técnicos con rayos infrarrojos detectan un dibujo preparatorio debajo del óleo atribuido al jesuita y pintor Luis Berger. Sobre ese boceto europeo, Habiyú aplicó los colores y definió rasgos propios, como la mirada frontal y los ojos grandes de la Virgen María.

Patrimonio del Museo Enrique Udaondo, de Luján, desde 1971, se exhibirá en el Cambas, de Posadas, hasta marzo próximo.

Según el historiador Darko Sustersic, “se trata de una característica, o casi sello, que definirá al arte misionero-guaraní desde esta última obra hasta la surgida de un pincel o gubia suyos: es la búsqueda de una comunicación casi hipnótica de la mirada de la figura con el espectador”.

Para Sustersic, esta obra constituye la “primera pintura de la historia del arte rioplatense” y “una iconografía bizantina reinterpretada en las selvas sudamericanas”.

Gracias a ese registro se sabe de la existencia de Habiyú. Pero no era el único pintor. De hecho, siempre se destacó la capacidad artística y creadora de los guaraníes.

El arte de pintar

Y hubo otros. Los rescata la magister en Cultura Guaraní Jesuítica Verónica Navajas en su investigación 'Estudio de pigmentos guaraní jesuítico', en el capítulo Maestros guaraníes.

Según este trabajo, además de Habiyú o Kabiyú hubo otro pintor guaraní llamado Esteban, discípulo de Berger: "El uno era Esteban, hace tiempo instruido por nuestro hermano Luis Berger en el arte de pintar. Este indio se inmortalizó por sus sagradas imágenes, con las que ha provisto a varias reducciones y diferentes colegios" (Carta anua de 1644).

También hubo otro “indio pintor de San José”. En las cartas anuas de 1735-1743 dice: “Estaba enfermo en el pueblo de San José un indio pintor el cual, con ocasión de la canonización de los santos Luís de Gonzaga y Estanislao de Kostka, había contribuido a ensalzar la solemnidad con pintar elegantes retratos de aquellos santos”.

La pregunta que dispara estos nombres es cuantas obras más como la de Habiyú existirán, pero como no están firmadas o datadas, es imposible encontrarlas.

El camino

La obra está datada en 1618, pero durante mucho tiempo no se supo nada de ella. Probablemente estuvo en manos de los jesuitas hasta la expulsión en 1767. Después se sabe que estuvo en Asunción, pero ya en manos privadas.

Según las investigaciones sobre la pieza el primero en comprarla fue el coleccionista argentino Rafael Trelles para su galería privada. Probablemente después de la guerra de la Triple Alianza. Al morir en agosto de 1880 sin descendencia directa, dejó sus propiedades y toda su colección a su hermano Manuel Ricardo.

Los Trelles fueron dos hermanos porteños, destacados coleccionistas de arte, antigüedades y documentos históricos del siglo XIX en Argentina. Ambos cumplieron un rol clave en el rescate del patrimonio colonial y jesuítico del Río de la Plata.

Tras heredar las piezas de Rafael en 1880, Manuel sumó la Virgen de Habiyú a su propia colección de arte y documentos. Tras su fallecimiento en 1893, parte de su acervo pasó a manos del coleccionista de la época, Enrique Peña, historiador y mecenas argentino, quien finalmente consolidó el camino de la pintura hacia el museo de Luján. Su hija Elisa Peña lo donó al Museo Enrique Udaondo en 1971.

Después de este largo viaje de cuatro siglos la Virgen de Habiyú, la Mader Dolorosa, la Virgen de los ojos grandes que mira a la cara a sus devotos volvió a Posadas, el lugar donde fue creada.