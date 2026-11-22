Carlos y su familia vivían en una precaria construcción de madera, con un techo que combinaba chapas de zinc y cartón cubierto con plástico. La estructura y el piso se encontraban muy deteriorados. La solidaridad dejó de ser una palabra para convertirse en hechos concretos: vecinos, instituciones, comercios y voluntarios se unieron para construir una vivienda desde cero y cambiar la vida de la familia.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 16:30hs.

La nueva casa se entregó el sábado con un festejo popular. Fotos: Carina Martínez.

En tiempos en los que las necesidades son muchas, los recursos escasos y las respuestas no siempre llegan cuando más se necesitan, hay historias que demuestran que la voluntad de ayudar puede transformar realidades. En Fracrán, la solidaridad dejó de ser una palabra para convertirse en hechos concretos: vecinos, instituciones, comercios y voluntarios se unieron para construir una vivienda desde cero y cambiar la vida de una familia que desde hacía años esperaba una oportunidad.

La emotiva entrega se realizó durante la tarde del sábado, cuando Carlos Demora, su esposa Blanca Cordero y sus hijos recibieron las llaves de su nuevo hogar. Una casa de material, completamente terminada, que nació a partir de una iniciativa solidaria impulsada por Pedro Villarreal, un joven de la comunidad que conocía de cerca las dificultades que atravesaba la familia y decidió hacer algo para cambiar esa realidad.

Hasta entonces, Carlos y su familia vivían en una precaria construcción de madera, con un techo que combinaba chapas de zinc y cartón cubierto con plástico. La estructura y el piso se encontraban muy deteriorados, en condiciones que evidenciaban la urgente necesidad de una mejora habitacional. A esa situación se sumaba la difícil realidad económica y de salud que atraviesa Carlos, quien tiene una discapacidad del 90% producto de un grave problema en la columna.

A pesar de sus limitaciones físicas, el hombre continúa realizando distintas tareas para aportar al sustento familiar, entre ellas la tarefa, una actividad que le permite manejar sus propios tiempos y descansar cuando los dolores se vuelven difíciles de soportar.

Lo que inicialmente se pensó como la construcción de una pequeña vivienda de madera terminó convirtiéndose en un proyecto mucho más grande. La campaña comenzó el 30 de julio, cuando Pedro Villarreal decidió impulsar una cruzada solidaria para mejorar las condiciones de vida de esta familia.

La propuesta comenzó a difundirse a través de las redes sociales, estados de WhatsApp y una campaña radial. La respuesta de la comunidad superó las expectativas: llegaron donaciones de materiales, aportes económicos y, especialmente, muchas manos dispuestas a trabajar.

Con el correr de los días, la posibilidad de construir una casa de material comenzó a hacerse realidad. Vecinos, comercios, instituciones y hermanos de la iglesia evangélica se involucraron desde sus posibilidades. También hubo acompañamiento de la Municipalidad, que aportó algunos materiales y puso a disposición maquinaria para los trabajos de preparación del terreno.

La construcción propiamente dicha comenzó entre fines de agosto y principios de septiembre y avanzó fundamentalmente gracias al trabajo voluntario de quienes decidieron dedicar su tiempo y esfuerzo a esta causa.

Desde la Fundación Rubén Durand, quienes se sumaron como colaboradora, acompañando la difusión y aportando desde sus posibilidades para que el proyecto pudiera concretarse, destacaron especialmente el compromiso de Pedro quien estuvo al frente desde el comienzo, y la participación de toda la comunidad.

"La gente supo ponerse en el lugar del otro, tuvo la empatía necesaria y se comprometió para hacer posible algo tan importante como construir una vivienda desde cero, de material, completamente terminada, con instalación eléctrica, baño instalado y todo lo necesario para que la familia pueda habitarla" indicó Juan Pablo Durand a El Territorio.

Lo magnífico de la iniciativa está en el verdadero significado de lo ocurrido y que es posible avanzar cuando una comunidad trabaja unidos. "En este caso no quedó solamente en una frase, un lema o un eslogan, sino que quedó demostrado con hechos concretos. Ver cómo, en tan poco tiempo, tantas personas se unieron para conseguir este resultado nos llena de satisfacción y nos demuestra que realmente la unión hace la fuerza" destacó Durand.

La entrega de la vivienda estuvo cargada de emoción. Para Carlos y su familia, contar con una casa en buenas condiciones era un anhelo de muchos años, pero las dificultades económicas hacían que ese sueño pareciera cada vez más lejano.

Al recibir su nuevo hogar, Carlos no pudo ocultar su alegría y agradecimiento. "La verdad, me siento muy emocionado por esta linda construcción. Tenía problemas de salud y me sentía muy preocupado por mi casa, porque estaba en muy malas condiciones. Hoy estamos muy felices, todos muy contentos y muy agradecidos a Dios y a los vecinos que me ayudaron" manifestó sin poder contener las lágrimas.

Su emoción fue uno de los momentos más significativos del momento. Quienes acompañaron el proceso fueron testigos de lo que representa para una familia pasar de vivir en condiciones precarias a tener un hogar seguro, construido con el esfuerzo desinteresado de tantas personas.

Durante el acto de entrega se realizó la bendición de la vivienda, a cargo del pastor de la iglesia evangélica. Sus palabras dejaron un mensaje que sintetiza el espíritu de esta iniciativa "Dios siempre deposita en nuestros corazones el llamado a hacer cosas buenas, cosas con amor a nuestro prójimo, y es importante que nosotros siempre respondamos a este llamado" tal cómo expresó a los vecinos que se acercaron para compartir el momento.

Lo ocurrido con la familia de Carlos y Blanca deja mucho más que una vivienda terminada. Demuestra que la solidaridad no depende exclusivamente de tener grandes recursos, sino de la voluntad de involucrarse, de mirar al otro, reconocer sus necesidades y comprender que cada aporte, por pequeño que parezca, puede ser fundamental.

En un contexto en el que muchas familias atraviesan dificultades y esperan respuestas para necesidades básicas, esta historia pone en evidencia el valor de una comunidad comprometida, capaz de organizarse y generar soluciones concretas cuando las voluntades se unen. "Muchas veces pensamos que para ayudar necesitamos tener grandes recursos, pero este tipo de acciones demuestra que cada aporte cuenta y que, cuando muchas personas se comprometen con una misma causa, se pueden conseguir cosas que individualmente parecerían imposibles", concluyó Durand.