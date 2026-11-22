Una rama de gran porte derribó un poste de cableado que terminó incrustado en un automóvil en Posadas

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 sobre la calle 139, donde una rama añeja de un árbol de la especie chivato se desprendió y cayó sobre el tendido de cables de la empresa Gigared. Como consecuencia, la tensión ejercida sobre la estructura provocó la rotura de un poste, que terminó impactando contra un Chevrolet Zafira gris.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 15:30hs.

Una pesada rama de un árbol cayó durante la madrugada de este domingo sobre el tendido de cables de una empresa de telecomunicaciones en el barrio Bicentenario de Posadas. La tensión provocó la rotura de un poste, que terminó cayendo sobre un automóvil estacionado y quedó incrustado en la luneta trasera. El episodio ocasionó importantes daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 sobre la calle 139, donde una rama añeja de un árbol de la especie chivato se desprendió y cayó sobre el tendido de cables de la empresa Gigared. Como consecuencia, la tensión ejercida sobre la estructura provocó la rotura de un poste, que terminó impactando contra un Chevrolet Zafira gris. A raíz del impacto, el vehículo sufrió la rotura de la luneta y de una óptica trasera. El automóvil pertenece a un efectivo policial que presta servicios en la División Bomberos Zona Oeste. Ante esta situación, dotaciones de las divisiones Bomberos San Isidro y Zona Oeste acudieron al lugar y desplegaron tareas para retirar la rama de gran porte y liberar el vehículo. Para ello, utilizaron una motosierra y cuerdas, logrando despejar el sector y eliminar los riesgos. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Vigésima y personal de la Policía Científica, que realizaron las actuaciones correspondientes. Las tareas finalizaron cerca de las 5:30, sin registrarse personas heridas.

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