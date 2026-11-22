En Portimao y con la Ducati, el español logró su décimo título en el motociclismo grande, el octavo dentro de la especialidad más importante y superó a Valentino Rossi para ser el más ganador. El italiano, con la Aprilia, se llevó la competencia.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:15hs.

Llegó a estar a más de 100 puntos de Jorge Martín, debió padecer con un brazo que no le permitía exprimir su potencial al 100%, corrió gran parte del año desde atrás, pero Marc Márquez lo hizo nuevamente: ganó el campeonato de MotoGP por octava vez. En Portimao, arribó 8.° y se calzó una corona más a sus 33 años, tras una caída en el Sprint de sábado que le retrasó el festejo. Es el décimo título contando los logrados en las categorías de 125cc y 250cc.

El español superó a Valentino Rossi y ahora es el más laureado junto a Giacomo Agostini. Es el segundo campeonato que consigue con Ducati, y se suma a los seis logrados con Honda. Lideró la carrera tras una gran largada, pero rápidamente aplicó una estrategia cautelosa y cedió algunos lugares, controlando el ritmo y las probabilidades.

Márquez quedó gran parte de la competencia en el seguro 9.° puesto, sin mayores contratiempos. Finalmente, sería 8.° tras la caída de Diogo Moreira y se desahogaría con un gran festejo. En la octava cita en Mugello, el español se fue a 102 unidades del liderazgo, pero en la decimocuarta jornada disputada en Misano, igualó a Martín y dio el golpe psicológico necesario para hacerse fuerte.

La carrera tuvo a Raúl Fernández liderando luego del retraso de Marc, seguido muy de cerca por Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los tres con Aprilia. En el giro 15, el italiano superó a sus dos rivales y se alejó en la punta, consiguiendo el tercer triunfo en cuatro carreras y el séptimo del año. Martín, que avanzó desde el séptimo lugar, y Fernández, completaron el podio.

Fabio Di Giannantonio (Ducati) llegó 4.°, por delante de Ai Ogura (Aprilia), que ganó 12 lugares respecto a la largada. Completaron el «top» 10: 6.° Fermín Aldeguer (Ducati), 7.° Brad Binder (KTM), 8.° Marc Márquez (Ducati), 9.° Luca Marini (Honda) y 10.° Iker Lecuona (Ducati).

El 78.ª campeonato de MotoGP se cerrará el próximo fin de semana en Valencia.