Segun datos de la Policía de Misiones los principales contingentes de peregrinos llegaron desde Posadas, Leandro N. Alem y Jardín América, a los que se sumaron miles de fieles provenientes de otras localidades de la provincia y visitantes de distintos puntos del país.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:45hs.

La 25ª Peregrinación a Loreto, bajo el lema 'Mártires de amor, peregrinos de María', convocó este fin de semana a casi 30 mil fieles provenientes de distintos puntos de Misiones y de otras provincias, entre quienes realizaron el recorrido a pie y aquellos que llegaron directamente para participar de las celebraciones religiosas.

La Policía de Misiones desplegó un amplio operativo preventivo para acompañar a los peregrinos y brindar seguridad durante el encuentro, cuya celebración central culminó este domingo por la mañana sin registrarse incidentes.

Los principales contingentes de peregrinos partieron desde Posadas, Leandro N. Alem y Jardín América, a los que se sumaron miles de fieles provenientes de otras localidades de la provincia y visitantes de distintos puntos del país. Algunos realizaron extensos recorridos a pie, mientras que otros arribaron por diferentes medios de transporte para participar de esta multitudinaria manifestación de fe.

La celebración central se desarrolló este domingo en el Polideportivo Municipal de Loreto, donde el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, presidió la misa ante una multitud de fieles. También estuvo presente el gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua.

En materia de seguridad, el operativo fue dispuesto por la Jefatura de Policía y ejecutado a través de la Unidad Regional XIII de San Ignacio, con el apoyo de efectivos de distintas dependencias policiales. El dispositivo contempló el acompañamiento de los peregrinos, patrullajes preventivos, controles en los accesos y presencia policial en los principales sectores de concentración de fieles.

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Si bien las actividades religiosas centrales concluyeron sin incidentes, el operativo de seguridad continuará en la zona de Loreto, en paralelo con los dispositivos en todo Misiones.

Passalacqua participó de la misa central

El gobernador Hugo Passalacqua participó este domingo de la misa central de la 25.ª Peregrinación al Santuario Diocesano Nuestra Señora de Loreto, una convocatoria que reunió a fieles de distintos puntos de Misiones y que celebró 25 años de encuentro, fe y devoción mariana.

La celebración estuvo presidida por monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la Diócesis de Posadas. Durante la homilía central, monseñor Martínez hizo referencia a la historia de las misiones jesuíticas en la región y destacó la figura del padre Antonio Ruiz de Montoya, en el contexto de aquella epopeya evangelizadora. También, valoró el compromiso de quienes participaron de la peregrinación, incluso frente a las inclemencias del tiempo ya que la provincia se encuentra en un contexto de alerta meteorológica por tormentas. En ese marco, señaló la importancia de continuar trabajando en la evangelización de la cultura y agradeció el acompañamiento del gobernador junto al pueblo misionero.

Finalmente, monseñor Rubén Martínez puso el acento en el amor como fundamento de la vida cristiana y aquello que plenifica a la persona humana. “El amor es lo que queremos anunciar, el amor de Dios y Jesucristo que vino entre nosotros y que nos enseñó que amar es dar la vida”, expresó.

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En ese sentido, sostuvo que la felicidad está ligada a la entrega a los demás: “Solo podemos ser felices si damos nuestra vida”. También vinculó el lema de la peregrinación con el sentido del martirio y explicó que amar implica renuncias personales, porque “tenemos que morir a algo para poder darnos a los demás”. Por último, advirtió sobre los caminos engañosos que ofrece una sociedad consumista y convocó a los fieles a anunciar la Buena Nueva.



La actividad había comenzado desde las primeras horas del domingo con la llegada de las distintas columnas de peregrinos, la participación de ciclistas y las celebraciones religiosas de bienvenida en el santuario. La programación continuó con un festival, previsto como espacio de encuentro para quienes llegaron después de caminar, pedalear o acompañar la convocatoria de otras maneras.

Acompañaron también la celebración el intendente de Loreto Ramón Toledo y la Subsecretaría de Culto, Rossana Barrios.

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Una devoción con raíces en la historia misionera

Cabe destacar que la celebración también recupera la historia de la advocación de Nuestra Señora de Loreto en las antiguas misiones jesuíticas. Desde su llegada al Guayrá, los misioneros promovieron la devoción a la Virgen bajo esta advocación, especialmente apreciada por la Compañía de Jesús.



Es así que, uno de los primeros religiosos vinculados a esta tradición fue el padre José Cataldino. En 1611, el padre Antonio Ruiz de Montoya llevó al Guayrá una imagen de Nuestra Señora de Loreto, traída por los jesuitas desde España. Con el tiempo, la devoción se extendió por las reducciones y acompañó el éxodo del Guayrá.



Una vez establecido el pueblo en su ubicación definitiva, en la zona del Yabebirí, se construyó una capilla dedicada especialmente a la Virgen. La imagen que actualmente se encuentra en el Centro de Espiritualidad y Peregrinación de Loreto es una réplica de aquella figura histórica, traída por monseñor Juan Rubén Martínez. En 2009, luego de recorrer toda la diócesis, fue entronizada en la capilla del pueblo.

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