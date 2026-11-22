Cuando la necesidad política del oficialismo y parte de la oposición es la premisa, se deja de lado la República y se priorizan intereses como la suspensión de las Paso. En Posadas, de la misma línea política impulsaron y aprobaron una reforma electoral que sería impugnada en la Justicia. Passalacqua pidió más federalismo.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:15hs.

Durante años, buena parte de la dirigencia política argentina hizo de la institucionalidad su bandera. El respeto por la democracia, el apego a las reglas y defensa de los valores republicanos, fueron consignas repetidas en discursos, campañas y entrevistas. Sin embargo, a medida que se acerca el calendario electoral de 2027, esos principios parecen quedar subordinados a la especulación y a la manipulación de la casta. El caso más evidente es el de las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Los últimos presidentes de la Argentina atravesaron ese mecanismo antes de llegar a la Casa Rosada y, aun así, el gobierno de Javier Milei y sus aliados impulsan con desesperación su suspensión. Los medios nacionales dan cuenta de que están operando a plena luz del día, ofreciendo ATN a los gobernadores y presionando a los legisladores.

Detrás del argumento del ahorro y la simplificación aparece una lectura más pragmática. Un oficialismo golpeado por la situación económica y social busca evitar que el peronismo llegue a ordenarse detrás de una candidatura única y competitiva.

Pero el cambio de reglas no se limita al gobierno. Sectores del PRO y del radicalismo actúan en igual sintonía. De ahí el título de esta columna, la expresión 'Republicanos y coso' es una frase irónica y despectiva de la jerga política argentina. Se utiliza para burlarse de quienes dicen defender las instituciones, la división de poderes y los valores de la República, pero, según quien usa la frase, lo hacen de manera hipócrita, selectiva o superficial. La famosa doble vara corre también para los medios y periodistas, que según el espacio que quiere manipular las reglas se expresan enérgicamente.

Quedó en evidencia que, para quienes pregonan la República, las reglas electorales son valiosas siempre que no condicionan sus propias posibilidades. Modificar el sistema a la medida de la coyuntura no fortalece la democracia, la debilita. El gobierno con la lengua afuera logró con votos mayoritarios de milesistas y radicales sacar el dictamen. Para lograrlo, el gobierno libertario debía ceder y sacrificar muchos puntos. En principio no habrá colectoras y la designación de candidatos a cargos públicos electivos nacionales se concretará de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos políticos o, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral. Todo esto deberá definirse en votación, posiblemente el jueves 26.

Estrategia del peronismo

Sin las Paso, el peronismo tiene un problema y es cómo resolver sus internas. Por ahora se ven dos espacios bien definidos. Uno de centro derecha, liderado por Sergio Massa, que el martes 17, Día de la Lealtad Peronista, mostró volumen político en un acto en San Fernando, junto a cientos de dirigentes del peronismo, como Natalia de la Sota, Sergio Uñac y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. No fue invitado el gobernador bonaerense y además tuvo el apoyo de Cristina Fernández, que mandó a sus espadas.

Por otro lado, asoma un espacio de centro izquierda liderado por Axel Kicillof, que tiene la ventaja de haber parado en la vereda de enfrente de Javier Milei y su modelo libertario desde el día uno. Su honestidad, valorada por la ciudadanía, también le suma, al igual que la fuerte gestión territorial en la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la mayoría de los intendentes del justicialismo.

Más allá de los nombres, el desafío del peronismo será encontrar una causa común para sus diferencias y presentar a la sociedad una propuesta seria de país. Una que respete el equilibrio fiscal, pero que ponga el foco en el crecimiento, el desarrollo productivo, el empleo y la recuperación de los salarios. La ciudadanía no espera una interna feroz, sino una alternativa creíble para cambiar la realidad acuciante.

La economía al rojo

En cuanto a la economía argentina, es un hervidero. Esta semana volvió a instalarse el monitoreo del minuto a minuto por la suba del dólar y con ello la ampliación de la brecha. Ya golpeado por este cimbronazo, se sumó un nuevo salto del riesgo país. El índice de JP Morgan escaló hasta superar los 900 puntos básicos el jueves, bajaron las acciones y los bonos argentinos.

La inflación para los argentinos es como el balbuceo de economistas de La Libertad Avanza. Para cuestionar son muy claros, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de aclarar a la ciudadanía qué paso sobre aquella promesa de dominar la inflación. Luego de conocerse que la inflación de octubre repuntó al 2,2%, analistas debatieron sobre el enfriamiento de la actividad en sectores como la industria, el comercio y la construcción. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el dato de precios a la quita de subsidios en las tarifas de gas y explicó que la demora en el despegue económico responde al contexto externo y al temor político del mercado. Es decir, siempre la culpa la tiene el de afuera, pero se manejan con medias verdades. Lo mismo sucedió con los datos de la pobreza. En este tema el gobierno libertario quedó en evidencia cuando un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que la pobreza se ubicaba diez puntos por encima de la medición oficial. Dicho en otros términos, no tuvo ninguna evolución favorable. El dibujo de los números quedó al descubierto y finalmente esta semana, en entrevista televisiva con Eduardo Feinmann en A24, Milei debió admitir que “la gente experimenta privaciones” y que ello está reflejado por la medición de la pobreza, donde a regañadientes terminaron reconociendo que “está claro que hay gente que no llega a fin de mes”, aunque volvió a citar que hay 32% de pobres, cuando la UCA indicó que ronda el 42,4%, es decir, casi la mitad de la población.

Los errores de Milei

Es interesante pasar de la percepción que tiene el gobierno a la realidad que padece la población. En una nueva encuesta, AtlasIntel para Bloomberg revela los aciertos y errores de las medidas tomadas por Milei. La encuestadora, una de las más confiables de los últimos tiempos, pidió a los argentinos que calificaran si fueron buenas o malas un total de 18 medidas tomadas por el gobierno libertario. Sólo tres medidas fueron consideradas positivas: la eliminación de intermediarios en la entrega de aviones sociales, el protocolo antipiquetes y el fin del cepo para comprar dólares. Luego se produce casi un empate respecto al cierre y la fusión de ministerios. Pero otras 14 decisiones fueron consideradas erróneas por parte de la población, desde la apertura de importaciones hasta la reducción de los subsidios a las tarifas de luz y gas. Los consultados salieron en contra de los beneficios fiscales para grandes inversiones en minería, energía y tecnología. Calificaron de negativa la derogación de la Ley de Alquileres, la devaluación del peso al asumir el gobierno, la reforma laboral, los despidos y la caída de salarios en el sector público, el recorte de financiamiento del sistema universitario y científico, la liberación del precio de la medicina prepaga, el veto al aumento de las jubilaciones y el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel. Algunas decisiones recibieron las peores calificaciones, como la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, la paralización de la obra pública y la reducción de la cobertura de medicamentos del Pami, decisiones libertarias que tienen más del 70% de rechazo.

Por más federalismo

El gobernador Hugo Passalacqua mantiene firme su postura de defensor del federalismo con hechos, como lo hizo durante su participación en Salta en la presentación del libro 'Federalismo y Progreso', del gobernador salteño Gustavo Sáenz. Instó por una Argentina más integrada, con desarrollo y oportunidades para las provincias.

El mandatario misionero considera prioritario que el Estado nacional escuche a las provincias y genere condiciones de infraestructura y empleo para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y crecer en su propia tierra sin verso obligados a migrar. En tal sentido, durante la semana se tomaron varias decisiones a favor de los estudiantes y jóvenes, como la extensión del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta fines de diciembre o las pasantías rentadas para estudiantes técnicos e inaugurar la primera estación de la Universidad Popular de Misiones en Puerto Rico, pensadas para generar oportunidades de trabajo.

En Posadas, el Concejo derogó la Ley de Lemas

La aprobación por parte del Concejo Deliberante de Posadas de la ordenanza que deroga la adhesión de la capital misionera a la Ley de Lemas marca un punto de inflexión institucional y político de cara al calendario electoral de 2027. Con nueve votos afirmativos y cinco abstenciones, el cuerpo legislativo local decidió avanzar en la creación de un régimen electoral propio, abriendo un escenario inédito en Misiones. Es que, de promulgarse la norma por parte del Ejecutivo Municipal, el municipio más poblado de la provincia abandonaría el sistema vigente desde la década de 1990, mientras el resto de las comunas misioneras permanece bajo el esquema tradicional de acumulación de sufragios. De no vetarse o darse cuenta de eventuales cambios que pudiera hacer el Ejecutivo, desde su vigencia, cada lista competirá exclusivamente con sus propios votos. La modificación incluye la incorporación de la Boleta Única y la creación del Tribunal Electoral Municipal. Quienes conocen de ámbitos tribunalicios sostienen que la ordenanza sería impugnada en la Justicia, por considerar que incumple con preceptos básicos de la Constitución Provincial y choca con leyes de mayor rango, además de otras inviabilidades técnicas o “huecos” legales que producen la nueva normativa.