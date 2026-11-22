La histórica comparsa de San Javier comunicó oficialmente que hará una pausa y no estará presente en la edición 2027 de los carnavales. La decisión responde a la difícil situación económica y a la falta de recursos para afrontar los costos que demanda una participación de esta magnitud.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 19:00hs.

La Comisión Directiva de la Comparsa Dulce Tropicana de San Javier anunció oficialmente que no participará de los Carnavales 2027, una decisión que calificó como profundamente dolorosa para toda la familia carnestolenda.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, integrantes, colaboradores, patrocinadores y simpatizantes, la institución explicó que la determinación está vinculada con la compleja situación económica y la falta de recursos suficientes para afrontar los elevados costos que implica una participación responsable y acorde con su trayectoria.

Desde la comisión señalaron que, aunque no estarán presentes en la avenida, sus colores naranja y negro seguirán formando parte de la identidad carnavalera de San Javier. Además, remarcaron que la Batería Bestial no dejará de representar el corazón de la comparsa.

"Hoy hacemos una pausa, pero no es un adiós", expresa el comunicado, en el que también destacan que el amor por sus colores y la pasión por Dulce Tropicana continuarán vivos en cada uno de sus integrantes.

Finalmente, la comisión directiva agradeció a quienes acompañaron el proyecto a lo largo de los años y manifestó su esperanza de reencontrarse próximamente en la avenida, "más fuertes y unidos que nunca".

La decisión representa una noticia significativa para el carnaval de San Javier, teniendo en cuenta la historia, el esfuerzo y el compromiso que Dulce Tropicana construyó a lo largo de los años.