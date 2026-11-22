Los efectivos encontraron varias bolsas con camperas, abrigos y otras prendas de vestir que fueron secuestradas por orden judicial. Los procedimientos se originaron por un reciente golpe en el que delincuentes sustrajeron 65 millones de pesos y 70.000 reales de una distribuidora de la ciudad.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:30hs.

La Policía de Misiones allanó dos viviendas en Eldorado en el marco de una investigación por un millonario robo a una distribuidora y descubrió que uno de los investigados también estaría vinculado a otro importante robo de indumentaria. En su domicilio, los efectivos encontraron varias bolsas con camperas, abrigos y otras prendas de vestir que fueron secuestradas por orden judicial. Los procedimientos se originaron por un reciente golpe en el que delincuentes sustrajeron 65 millones de pesos y 70.000 reales de una distribuidora de la ciudad.

La investigación comenzó el pasado 12 de noviembre, cuando la propietaria de un comercio ubicado sobre la calle Ejler Gedde denunció que desconocidos habían violentado la puerta de acceso y sustraído una caja con la recaudación de la actividad comercial.

Cinco días después, la damnificada amplió su denuncia y precisó que el dinero robado ascendía a 65 millones de pesos en efectivo y 70.000 reales, correspondientes a una semana de trabajo y a los repartos realizados por la distribuidora.

A partir de las averiguaciones, efectivos de la Comisaría Primera y de la División Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional III reunieron elementos que permitieron obtener dos órdenes de allanamiento del Juzgado de Instrucción N.º 1.

Los procedimientos se concretaron simultáneamente el sábado, alrededor de las 19:30. El primero se realizó en una vivienda de la calle Paraguay, a la altura del kilómetro 8, donde fue demorado Ulises P. S. (28), a quien se notificó de una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género, iniciada el 20 de noviembre.

Sin embargo, el hallazgo más relevante se produjo durante el segundo allanamiento, realizado en una propiedad del barrio Engwald, en el kilómetro 9, donde residía Gastón G. (36). Allí, los investigadores encontraron numerosas prendas de vestir distribuidas en varias bolsas, que estarían relacionadas con otro robo millonario de indumentaria.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Instrucción N.º 2, que dispuso una nueva medida judicial para secuestrar las prendas y ordenó notificar al hombre de la instrucción de una causa por estelionato y encubrimiento.

Finalmente, los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el robo de dinero a la distribuidora y determinar la vinculación del sospechoso con el otro hecho delictivo.