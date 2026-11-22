. A través de más de 55 trabajos, los estudiantes demostraron su creatividad, sus conocimientos y la capacidad de relacionar lo aprendido durante el año con situaciones de la vida cotidiana y la realidad productiva y comercial de la localidad.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 20:17hs.

La producción yerbatera, la creación de emprendimientos, la literatura argentina y el uso de nuevas tecnologías fueron algunos de los protagonistas de una jornada diferente en la Escuela de Comercio Nº 17 de San Pedro. A través de más de 55 trabajos, los estudiantes demostraron su creatividad, sus conocimientos y la capacidad de relacionar lo aprendido durante el año con situaciones de la vida cotidiana y la realidad productiva y comercial de la localidad.

La actividad, denominada “Impulso comercial, todos los saberes en una sola comunidad”, reunió propuestas de las distintas áreas curriculares y permitió que los alumnos asumieran un papel activo en la presentación de sus producciones. La iniciativa recuperó experiencias que la institución realizaba antes de la pandemia y que ahora busca fortalecer como parte de su proyecto educativo.

La propuesta surgió de las ideas incorporadas al Proyecto Educativo Institucional (PEI) durante el año pasado, con la intención de generar un espacio de integración entre las materias y visibilizar el trabajo que docentes y estudiantes desarrollan a lo largo del ciclo lectivo.

El cambio de actividades se desarrolló en ambos turnos, de 8.30 a 11.30 y de 14 a 17.30, con la participación de toda la comunidad escolar. Si bien las condiciones climáticas limitaron la presencia de otras instituciones invitadas, numerosas familias pudieron acercarse para conocer las producciones.

Estudiantes crearon sus propias marcas de yerba mate

Uno de los trabajos que permitió vincular directamente los contenidos escolares con la economía local estuvo relacionado con la producción yerbatera, una actividad fundamental para numerosas familias de San Pedro. Los estudiantes investigaron los sistemas productivos de la región y desarrollaron sus propias marcas de yerba mate. Cada uno eligió un nombre comercial, diseñó un logotipo, definió un eslogan y seleccionó los colores y las características del envase.

La propuesta no se limitó a la creatividad publicitaria. Los alumnos debieron conocer los requisitos que debe cumplir un paquete de yerba mate para su comercialización, entre ellos la identificación correspondiente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). De esta manera, aprendieron qué es el organismo, cuáles son sus funciones, qué controles realiza y qué implicancias tiene el incumplimiento de las exigencias de identificación del producto.

El trabajo permitió abordar conceptos vinculados con la producción, la comercialización, la identidad de marca y la importancia de agregar valor a los productos regionales. Al mismo tiempo, acercó a los jóvenes a una actividad que forma parte de la vida cotidiana de muchas familias de la localidad.

“Leer la Argentina”: literatura, creatividad y nuevas tecnologías

Otra de las experiencias destacadas fue “Leer la Argentina”, desarrollada por estudiantes de tercer año C, que propuso un recorrido por la narrativa nacional mediante diferentes formatos de lectura y expresión artística. El proyecto comenzó con la selección y lectura de obras argentinas organizadas en siete regiones del país. Posteriormente, los alumnos grabaron sus voces durante la lectura de los cuentos para recrear la experiencia de un audiolibro.

En una siguiente etapa analizaron las secuencias narrativas de los relatos elegidos y las transformaron en historietas. Para ello combinaron dibujos propios con herramientas de inteligencia artificial, utilizadas como apoyo para organizar las viñetas y rediseñar algunas producciones. Zoe Krause, Abigail Acosta y Julieta Soroka fueron las encargadas de representar al curso durante la presentación. Las estudiantes compartieron el trabajo realizado con cuentos de autores argentinos y explicaron las diferencias entre las leyendas rurales y urbanas.

La propuesta permitió acercarse a la literatura desde una experiencia participativa, donde la lectura se complementó con la expresión oral, la interpretación de textos, la ilustración y los recursos tecnológicos. Como parte de la muestra, se dispuso un espacio destinado a los más pequeños, con atriles y materiales para dibujar y pintar, de manera que los visitantes pudieran participar de las actividades.

Ciencias, historia, arte y tecnología en una misma jornada

La diversidad de los trabajos expuestos reflejó la participación de todas las áreas de la institución. En Ciencias Sociales, los alumnos presentaron maquetas, investigaciones y representaciones teatrales relacionadas con distintas etapas históricas, entre ellas las civilizaciones maya y azteca. Otras producciones recuperaron relatos de la cultura regional, como la leyenda del Yasy Yateré.

Desde Geografía se abordaron fenómenos naturales como ciclones, tornados y huracanes, con especial atención a sus características y a las consecuencias que pueden tener en la región. En el laboratorio se compartieron experiencias de Física y Química, mientras que Ciencias Naturales presentó trabajos vinculados con la nutrición y la importancia de una alimentación saludable.

Las áreas de Educación Artística y Tecnología exhibieron pinturas, caretas, producciones manuales y creaciones relacionadas con la historia de los mundiales de fútbol. Entre ellas se destacaron reproducciones de trofeos y mascotas de distintas ediciones, elaboradas por los propios estudiantes.

Matemática participó con propuestas sobre probabilidades y el uso del tangram, mientras que Educación Física presentó actividades vinculadas con el ajedrez, una disciplina que la institución desarrolla desde hace varios años. La jornada incluyó producciones en Inglés, Lengua y representaciones teatrales sobre el cuidado del ambiente y la importancia de conocer y valorar la soberanía nacional.

Microemprendimientos para pensar en el futuro

Los alumnos de quinto año tuvieron una participación especial mediante la presentación de proyectos de microemprendimientos, como parte del cierre de los contenidos del área de Administración. Las propuestas permitieron trabajar sobre la organización de pequeñas empresas, pymes y cooperativas, con el propósito de que los jóvenes conozcan alternativas para desarrollar una actividad económica propia.

En ese sentido la directora de la institución Patricia Usik explicó que estos conocimientos forman parte de la preparación que reciben los estudiantes para desenvolverse en el mundo laboral y continuar sus estudios.

La directora valoró especialmente la dedicación de los docentes y el compromiso de los alumnos, quienes aprovecharon la jornada para compartir sus conocimientos y completar actividades correspondientes al cierre del trimestre. “Hubo más de 55 trabajos. Realmente estoy muy orgullosa de los colegas que pusieron todo y de los alumnos”, expresó.

En ese sentido, recordó el comentario de una madre que recorrió la muestra y se sorprendió por la calidad de las producciones: “Qué potencial que tienen estos chicos”. “Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que exploten su potencial”, manifestó Usik.

Una propuesta que busca crecer año tras año

La directora destacó que este tipo de experiencias permite mostrar a las familias el trabajo cotidiano de la escuela, fortalecer la integración entre las distintas materias y ofrecer a los estudiantes nuevas oportunidades para expresar sus capacidades.

La intención institucional es recuperar y consolidar estos espacios, con la posibilidad de ampliar la participación de la comunidad educativa en próximas ediciones. Usik reconoció que el clima dificultó parte de la organización, ya que varios trabajos estaban distribuidos en galerías y espacios comunes. La institución debió utilizar sectores que habitualmente funcionan como aulas, entre ellos el laboratorio, la biblioteca y el salón de usos múltiples.

En relación con esta situación, la directora manifestó su expectativa por la continuidad de las obras de ampliación del establecimiento. Según indicó, recibió información del arquitecto Longarzo acerca de avances en las gestiones para su autorización, aunque todavía restan instancias administrativas.

Con la intención de repetir y mejorar esta experiencia cada año, la Escuela de Comercio Nº 17 busca que “Impulso comercial, todos los saberes en una sola comunidad” se consolide como un espacio donde los conocimientos escolares, la creatividad y la realidad local encuentren un punto de encuentro.