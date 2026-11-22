Los goles para Rosario Central fueron de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera (en contra), mientras que para Gimnasia (M) convirtió Facundo Lencioni.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 19:54hs.

Rosario Central le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura en el estadio Gigante de Arroyito. El Canalla, con goles de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra, avanzó a los cuartos, donde se enfrentará ante Barracas Central. Facundo Lencioni descontó sobre el final para el visitante.

El Canalla pegó de entrada. El central Juan Giménez sacó un pelotazo largo a la espalda de Luciano Paredes, que tuvo una desinteligencia con su arquero César Rigamonti, y ahí apareció Jaminton Campaz para aprovechar el error y decretar el 1-0. De todos modos, el que pega primero, pega dos veces. Y así lo hizo el elenco rosarino a los ocho minutos cuando Enzo Copetti se escapó y puso el 2-0.

A cinco del final de la primera parte, después de una gran jugada entre el extremo colombiano y Vicente Pizarro, Carrera la metió en su propio arco y puso el 3-0.

En el complemento, el juego no tuvo la misma intensidad que el inicio del partido. Sin embargo, Copetti tuvo una chance clara y Pizarro desperdició la suya antes del ingreso de Ángel Di María y Marco Ruben, a los 22 de la segunda etapa.

Cerca de la media hora, Di María estuvo cerca de convertir un golazo. El Fideo aprovechó la distracción del arquero Rigamonti y ejecutó rápido un tiro de esquina, pero el balón se estrelló en el primer palo y no pudo marcar.

Sobre el final, llegó el descuento del Lobo mendocino. Facundo Lencioni aprovechó un rebote largo de Jeremías Ledesma y decretó el 3-1 para decorar el resultado.