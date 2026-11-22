Los ocho veteranos de Malvinas de Eldorado completaron un domingo cargado de emoción y recuerdo al completar el itinerario de la Isla con un recorrida por la bahía de San Carlos, donde estuvieron presos, y Pradera del Ganso donde se encontraron con las viejas trincheras de la guerra de 1982.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 20:00hs.

Los veteranos de Malvinas de Eldorado se reencontraron con las trincheras usadas durante la guerra.

Los ocho veteranos de Malvinas de Eldorado completaron su primer día de recorrida por las Islas Malvinas con un viaje cargado de emoción y recuerdos.

Luego de visitar el cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982 y le rindieron tributo durante la mañana de este domingo, los misioneros Roberto Mareco, Darío Gogolín, Benito Benítez, José Donato Portillo, Asunción Duarte, Miguel Talavera, Luis Kovalski, Miguel Cabral y el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán siguieron viaje rumbo a Pradera del Ganzo y la Bahía de San Carlos.

En Pradera del Ganso visitaron el Museo de Guerra donde se recontraron con parte del arsenal utilizado durante la guerra de 1982, banderas utilizadas durante el conflicto bélico con Inglaterra. Fue una recorrida que sirvió para refrescar aún más los recuerdos guardados durante 44 años.

Del museo fueron a la zona donde se libró el primer gran enfrentamiento terrestre de la guerra de las Malvinas en Pradera del Ganso, que fue entre el 27 y 29 de mayo de 1982. Alli los misioneros se encontraron con las viejas trinchera de piedra que aún se conservan como si el tiempo no hubiera pasado. Fueron momentos de silencio y muchos recuerdos para los veteranos de la tierra colorada.

El cierre del día fue con una recorrida por la bahía de San Carlos, donde todos los misioneros estuvieron presos antes del volver al continente. Allí se encontraron en los lugares donde estuvieron los últimos días del conflicto del Malvinas, hace 44 años.

Durante la Guerra de Malvinas de 1982, la zona de Bahía San Carlos funcionó como lugar de detención y cautiverio para prisioneros de guerra argentinos tras el desembarco británico del 21 de mayo y el avance posterior de las tropas.

Así recorrieron el antiguo frigorífico de San Carlos, que se uso como prisión y un sector cercano a la bahía, que eran corrales de ovejas, durante varios días compartieron reclusión junto a los animales.

“En Darwin pudimos encontrar a los camaradas donde pudimos rendirles homenajes a los camaradas caídos y cumplir promesas de familiares que se contactaron con nosotros cuando se enteraron del viaje. En Pradera del Ganso fuimos al museo de Guerra y después fuimos a las viejas trincheras donde se dieron los primeros combates, que muy fuerte ver que aún se conservan como si la guerra terminó hace poco. Lo más fuerte fue ir a San Carlos donde todos estuvimos presos”, relató el veterano Roberto Mareco a El Territorio.

“Es una gran emoción hoy cuando estuvimos en el cementerio, en Pradera del Ganso y en San Carlos donde yo estuve preso, se juntan muchos sentimientos porque volvemos a revivir lo que pasamos hace 44 años. La idea era que nos pase eso, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, pero los sentimientos fluyen diferente en cada lugar y a cada uno de nosotros, pero en general bien, sirve para cerrar heridas, recordar y rendir homenajes a nuestros camaradas caídos. Ojalá más veteranos puedan venir, porque hasta ahora es un viaje de reivindicación para muchos de nosotros” reflexionó.

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