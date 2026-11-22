Muchewicz correrá con un nuevo VW Gol que armó Víctor Romagnoli en su taller en San Vicente y hará debutar como navegante a Hugo Schunke.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 22:30hs.

El piloto de San Vicente Ernesto Muchewicz, primer campeón de la categoría Hibrido (2022), volverá a correr y se sumará al Gran Premio Coronación que se disputará del 27 al 29 de noviembre por los caminos de la Capital Nacional de la Madera.

Muchewicz correrá con un nuevo VW Gol que armó Víctor Romagnoli en su taller en San Vicente y hará debutar como navegante a Hugo Schunke.

“Vamos a largar, sumamos un auto más, un auto nuevo que armo Victor, no queremos perdernos esta fiesta. Estamos trabajando mucho con la subcomisión de rally del Automotokart para que todo salga bien y queremos que venga muchos equipos de toda la provincia”, contó el piloto San Vicentino que no corre desde el 2023.

Con Muchewicz ya son seis los pilotos locales que se sumarán al Gran Premio Coronación. Se dará la vuelta de Maicon Paulus-Maxi Brunner con el Toyota Etios en la Hibrido, luego de una fecha de ausencia. Paulus estrenará nuevo motor y estará con la atención del Yost Competición.

“Estaremos con el mismo auto y atención del Yost Competicion, el campeonato ya lo perdimos, pero no el subcampeonato, no tenemos nada para perder, la idea es salir a fondo, buscando ganar acá en mi ciudad”, comentó Maicon al colega Lumpy Silvester.

Un local que va por la gloria será Fabio Bloch, quien irá junto a Carlos Pristupa (Ford Ka) por la corona de la Clase N2.

“Estamos realizando una revisión completa para cerrar un año ni soñado para mí, llegar a la última fecha puntero en mi categoría y definir en mi ciudad, en mi primer año de piloto es algo soñado. Debemos salir con la cabeza fría haciendo lo de siempre. Agradezco a Dios que me está dando ésta oportunidad de disfrutar lo que me gusta a pleno junto a los míos”, afirmó.

Por su parte, la dupla local Fernando Schmit-Macarena Stepaneko ira por el subcampeonato del Grupo A con el Honda Civic. La dupla Richi Sosa-Jorge Sosa, buscará su primera victoria en la Clase N2 con el Ford Ka atendido por Víctor Romagnoli.

Entre las motos Marcelo Márquez buscará una victoria en la Clase E4 para devolver el cariño que recibió durante toda la temporada en cada una de las fechas.