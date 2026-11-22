Liga Profesional: River le ganó 3 a 1 a Lanús y se metió en los 4tos de final

El Millonario se impuso en un partido muy parejo con goles de Thiago Almada, por duplicado, y de Tobías Andrada. El descuento para el Granate lo hizo Ramiro Carrera.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 21:09hs.

River Plate venció 3 a 1 a Lanús en el Monumental, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Thiago Almada hizo un doblete y Andrada convirtió. Carrera hizo el empate parcial para el Granate. âš½ Thiago Almada de penal para abrir el marcador en el Monumental ðŸ’ª https://t.co/SLFcXglmCE — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026 En el inicio del encuentro, el local logró abrir el marcador a través de una ejecución desde los doce pasos. Carlos Izquierdoz le propinó una dura patada a Nicolás Otamendi, infracción que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó como penal, el cual Thiago Almada cambió por gol. Pero a los 32 minutos de la primera mitad, la visita llegó a la igualdad gracias a una gran definición de Ramiro Carrera. âš½ Tiro libre de Almada que da en el palo, definición de Andrada en el rebote y partido 2-1 para el Millonario ðŸ’ª https://t.co/wZvKfQXtHx — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026 En el complemento, los dirigidos por Leonardo Ponzio no podían romper la resistencia del Granate, hasta que Tobías Andrada capturó el rebote de un tiro libre de Almada y volvió a poner en ventaja al local. Cerca del final, el ex Atlético de Madrid y Botafogo concretó su doblete y sentenció el resultado en favor del club de Núñez, que enfrentará al ganador del choque entre Instituto y Huracán en la próxima instancia. âš½ Conducción de Andrada en el contraataque, definición de Almada y partido 3-1 para River ðŸ’¥ https://t.co/RoaLSAIzji — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026

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